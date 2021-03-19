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Операторы сообщили о падении интереса к Clubhouse в России

Ведомости

Трафик в приложении соцсети Clubhouse в России в марте упал по сравнению с пиковыми значениями февраля в три-четыре раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мобильных операторов.

«На 15 марта в сравнении с 19 февраля трафик упал в 4 раза», — приводит агентство данные «Билайн.Аналитики». Там отметили что пик популярности соцсети пришелся на 19 февраля. 22-28 февраля трафик снизился на 14%, а в следующие две недели — на 35% и 54% соответственно.

Снижение трафика Clubhouse подтвердили в Yota. По данным оператора, 4-10 марта трафик упал в три раза по сравнению с пиковыми значениями, и с тех пор держится на одном уровне. В «Мегафоне» заявили о падении трафика в Clubhouse в середине марта на 80% по сравнению с пиком 18 февраля. В МТС заявили, что за последние три недели трафик в этой соцсети сократился более чем в два раза.

По мнению операторов, с выходом Android-версии приложения соцсети спрос на нее может снова вырасти.

Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Как сообщали «Ведомости», Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах. 

Ранее по теме: Петербургский разработчик создал неофициальную версию Clubhouse для Android

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных