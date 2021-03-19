Операторы сообщили о падении интереса к Clubhouse в России

Снижение трафика Clubhouse подтвердили в Yota. По данным оператора, 4-10 марта трафик упал в три раза по сравнению с пиковыми значениями, и с тех пор держится на одном уровне. В «Мегафоне» заявили о падении трафика в Clubhouse в середине марта на 80% по сравнению с пиком 18 февраля. В МТС заявили, что за последние три недели трафик в этой соцсети сократился более чем в два раза.