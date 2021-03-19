Операторы сообщили о падении интереса к Clubhouse в России
Трафик в приложении соцсети Clubhouse в России в марте упал по сравнению с пиковыми значениями февраля в три-четыре раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мобильных операторов.
«На 15 марта в сравнении с 19 февраля трафик упал в 4 раза», — приводит агентство данные «Билайн.Аналитики». Там отметили что пик популярности соцсети пришелся на 19 февраля. 22-28 февраля трафик снизился на 14%, а в следующие две недели — на 35% и 54% соответственно.
Снижение трафика Clubhouse подтвердили в Yota. По данным оператора, 4-10 марта трафик упал в три раза по сравнению с пиковыми значениями, и с тех пор держится на одном уровне. В «Мегафоне» заявили о падении трафика в Clubhouse в середине марта на 80% по сравнению с пиком 18 февраля. В МТС заявили, что за последние три недели трафик в этой соцсети сократился более чем в два раза.
По мнению операторов, с выходом Android-версии приложения соцсети спрос на нее может снова вырасти.
Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Как сообщали «Ведомости», Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах.