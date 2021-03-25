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Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг русскоязычных блогеров в Instagram

Ведомости

Российский спортсмен, бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге русскоязычных блогеров в Instagram по числу подписчиков и их вовлеченности. За февраль вовлеченность персонального аккаунта спортсмена составила 21,6 млн лайков и комментариев, говорится в исследовании Brand Analytics, с которым ознакомились «Ведомости». 

Рейтинг составлен на основе метрики вовлеченности — сумме всех пользовательских реакций (лайков и комментариев). Для расчета было проанализировано более 2,2 млрд публикаций в русскоязычных социальных медиа в феврале 2021 г.  

Лидер предыдущего рейтинга — Оксана Самойлова, переместилась на 5 место, набрав 8,98 млн лайков и комментариев. Телеведущая Ксения Бородина заняла второе место в рейтинге, набрав 16,7 млн лайков и комментариев. Как отмечают в Brand Analytics, на количество пользовательских реакций повлияло ее высказывание об уровне средней зарплаты в стране. «Есть выражение, все, что происходит в нашей жизни, — мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!», — написала 2 февраля Бородина (цитата по «РИА Новости»). 

Тройку лидеров замыкает визажист Гоар Аветисян — у нее более 10 млн лайков и комментариев за февраль. 

Аналитики отмечают, что рейтинг демонстрирует еще один тренд. Аудитория в Instagram теперь приходит из других соцсетей. Если блогер известен в TikTok или YouTube, то и в Instagram 1 млн подписчиков он набирает быстро. И наоборот –  блогеры в Instagram быстро набирают просмотры и аудиторию на видеоплатформах.  

Ранее журнал Forbes составил второй рейтинг российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram. Ксения Собчак с числом подписчиков 7,7 млн человек второй год подряд возглавила рейтинг. За год ее заработок составил $1,48 млн. На втором месте в рейтинге была певица Полина Гагарина с доходом $0,89 млн. На третьем – Ида Галич, заработавшая $0,85 млн. В топ-5 вошли также Бородина ($0,77 млн) и блогер Алина Левда ($0,76 млн), получившая известность благодаря публикациям о правильном питании.

Ранее по теме: Forbes назвал доходы топовых российских блогеров в Instagram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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