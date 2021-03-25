Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг русскоязычных блогеров в Instagram

Лидер предыдущего рейтинга — Оксана Самойлова, переместилась на 5 место, набрав 8,98 млн лайков и комментариев. Телеведущая Ксения Бородина заняла второе место в рейтинге, набрав 16,7 млн лайков и комментариев. Как отмечают в Brand Analytics, на количество пользовательских реакций повлияло ее высказывание об уровне средней зарплаты в стране. «Есть выражение, все, что происходит в нашей жизни, — мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!», — написала 2 февраля Бородина (цитата по «РИА Новости»).