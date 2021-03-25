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Путин поручил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил правительство и свою администрацию представить предложения по организации в стране русскоязычного песенного конкурса. Об этом он сказал на встрече с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

«Сразу начну с того, что мне кажется масштабным и важным, — русскоязычный песенный конкурс. Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации представить соответствующие предложения», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

В ходе встречи пианист Олег Аккуратов отметил, что на песенных конкурсах, в том числе детских, звучит много произведений на английском языке. По его мнению, музыка должна прививать любовь к родине и родному языку. Он также предложил организовать в стране русскоязычный песенный конкурс. 

«То, что на сегодняшний день звучит, это, конечно, не для наших ушей, особенно для детских. Это, конечно, ужас», — добавил пианист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных