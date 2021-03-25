Путин поручил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса

В ходе встречи пианист Олег Аккуратов отметил, что на песенных конкурсах, в том числе детских, звучит много произведений на английском языке. По его мнению, музыка должна прививать любовь к родине и родному языку. Он также предложил организовать в стране русскоязычный песенный конкурс.