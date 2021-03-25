Путин поручил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса
Президент России Владимир Путин попросил правительство и свою администрацию представить предложения по организации в стране русскоязычного песенного конкурса. Об этом он сказал на встрече с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей.
«Сразу начну с того, что мне кажется масштабным и важным, — русскоязычный песенный конкурс. Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации представить соответствующие предложения», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
В ходе встречи пианист Олег Аккуратов отметил, что на песенных конкурсах, в том числе детских, звучит много произведений на английском языке. По его мнению, музыка должна прививать любовь к родине и родному языку. Он также предложил организовать в стране русскоязычный песенный конкурс.
«То, что на сегодняшний день звучит, это, конечно, не для наших ушей, особенно для детских. Это, конечно, ужас», — добавил пианист.