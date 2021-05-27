TikTok создал фонд для материальной поддержки авторов из России
TikTok объявил о создании Фонда вдохновляющих создателей контента, который будет выплачивать вознаграждения авторам популярных роликов из России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса. Размер фонда составит 100 млн руб., уточнили там.
«TikTok — это место для творчества, радости, вдохновения и открытия. Мы наблюдали, как растет и развивается сообщество авторов в России, а контент становится все более разнообразным: от развлекательных видеороликов до познавательных, таких как лайфхаки и туториалы. Мы открываем Фонд вдохновляющих креаторов, чтобы поддержать талантливых авторов и вознаградить их за труд и стремления. Мы будем и дальше работать над расширением возможностей поддержки сообщества авторов в России», — заявила ведущий операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.
Участниками программы могут стать лица, достигшие совершеннолетия. При этом видео они должны публиковать регулярно — минимум 30 роликов за два месяца — с суммарным количеством просмотров не менее 900 000. Уточняется, что контент необходимо делать познавательный, например, на тему кулинарии, фитнеса, моды, красоты, в формате DIY и др.
Ранее, в 2019 г., TikTok запустил в России программу развития талантов, нацеленную на помощь авторам в создании более качественного контента. Ее участники смогут присоединиться к фонду в июне. Другие авторы получат возможность подать заявку на участие в августе.