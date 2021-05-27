TikTok создал фонд для материальной поддержки авторов из России

«TikTok — это место для творчества, радости, вдохновения и открытия. Мы наблюдали, как растет и развивается сообщество авторов в России, а контент становится все более разнообразным: от развлекательных видеороликов до познавательных, таких как лайфхаки и туториалы. Мы открываем Фонд вдохновляющих креаторов, чтобы поддержать талантливых авторов и вознаградить их за труд и стремления. Мы будем и дальше работать над расширением возможностей поддержки сообщества авторов в России», — заявила ведущий операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.