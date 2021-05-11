TikTok тестирует функцию онлайн-покупок внутри приложения для пользователей из Европы

В конце декабря основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что с 2021 г. мессенджер начнет монетизироваться. Текущие функции мессенджера останутся бесплатными, но появятся новые «ресурсоемкие» и платные функции — для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями, говорил он. 19 апреля издание «Код Дурова» сообщило, что руководство Telegram собирается добавить в мессенджер прямые продажи товаров и услуг в каналах и группах, а не только при помощи ботов, как это было реализовано ранее.