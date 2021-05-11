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TikTok тестирует функцию онлайн-покупок внутри приложения для пользователей из Европы

Ведомости

Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской Bytedance, начала тестировать функцию онлайн-покупок внутри приложения на территории Европы, сообщило агентство Bloomberg. 

Соцсеть уже добавила витрину нескольких брендов, продающих одежду.

С помощью расширения услуги встроенных покупок соцсеть надеется усилить в регионе конкуренцию с Instagram, принадлежащей Facebook Inc. Кроме того, TikTok планирует повторить успех Douyin — зеркального приложения TikTok, которое предназначено только для пользователей из Китая. За первый год после запуска онлайн-покупок внутри Douyin приложение увеличило выручку на $26 млрд, пишет агентство. 

К моменту запланированного первичного публичного размещения акций компании, которое должно состояться в 2022 г., Bytedance планирует нарастить оборот от электронной торговли до $185 млрд. 

Российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group, уже добавили в свои приложения функции онлайн-покупок и возможность создания онлайн-витрин для продавцов.

В конце декабря основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что с 2021 г. мессенджер начнет монетизироваться. Текущие функции мессенджера останутся бесплатными, но появятся новые «ресурсоемкие» и платные функции — для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями, говорил он. 19 апреля издание «Код Дурова» сообщило, что руководство Telegram собирается добавить в мессенджер прямые продажи товаров и услуг в каналах и группах, а не только при помощи ботов, как это было реализовано ранее. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных