TikTok тестирует функцию онлайн-покупок внутри приложения для пользователей из Европы
Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской Bytedance, начала тестировать функцию онлайн-покупок внутри приложения на территории Европы, сообщило агентство Bloomberg.
Соцсеть уже добавила витрину нескольких брендов, продающих одежду.
С помощью расширения услуги встроенных покупок соцсеть надеется усилить в регионе конкуренцию с Instagram, принадлежащей Facebook Inc. Кроме того, TikTok планирует повторить успех Douyin — зеркального приложения TikTok, которое предназначено только для пользователей из Китая. За первый год после запуска онлайн-покупок внутри Douyin приложение увеличило выручку на $26 млрд, пишет агентство.
К моменту запланированного первичного публичного размещения акций компании, которое должно состояться в 2022 г., Bytedance планирует нарастить оборот от электронной торговли до $185 млрд.
Российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group, уже добавили в свои приложения функции онлайн-покупок и возможность создания онлайн-витрин для продавцов.
В конце декабря основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что с 2021 г. мессенджер начнет монетизироваться. Текущие функции мессенджера останутся бесплатными, но появятся новые «ресурсоемкие» и платные функции — для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями, говорил он. 19 апреля издание «Код Дурова» сообщило, что руководство Telegram собирается добавить в мессенджер прямые продажи товаров и услуг в каналах и группах, а не только при помощи ботов, как это было реализовано ранее.