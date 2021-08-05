Редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости» стала экспертом Минкультуры
Первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин подписал приказ о составе экспертных советов по нескольким направлениям деятельности ведомства. В экспертный совет по отбору игровых фильмов для госфинансирования вошла редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости» Мария Истомина.
На своей странице в Facebook Истомина поблагодарила за доверие министра культуры России Ольгу Любимову и отметила, что будет «счастлива поучаствовать в отборе лучших проектов авторского кино».
Ключевой функцией экспертных советов является отбор заявок организаций кинематографии, претендующих на получение государственных субсидий. В состав советов традиционно входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, представители профильных вузов, дистрибуторов, кинотеатров, чиновники и др.