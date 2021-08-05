Apple начнет сканировать iPhone для поиска изображений насилия над детьми
Корпорация Apple планирует устанавливать на iPhone программное обеспечение по обнаружению изображений жестокого обращения с детьми, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. На первом этапе нововведение будет распространено только на жителей США.
Система Apple получила название neuralMatch. Ее компания представила на встрече некоторым ученым, рассказали изданию два эксперта в области безопасности. Уточняется, что о своих планах корпорация может объявить уже на этой неделе.
Алгоритм neuralMatch обучен на 200 000 изображений сексуального насилия, собранных Национальным центром пропавших без вести и эксплуатируемых детей. Система будет непрерывно сканировать фотографии, которые хранятся на iPhone пользователей или выгружены в iCloud, и сопоставлять их с имеющейся базой. При этом сами картинки для программного обеспечения выглядят как числовой порядок, а не конкретные изображения.
Таким образом, каждой фотографии будет присваиваться «ваучер безопасности» с указанием, является ли она подозрительной или нет. Как только определенное количество снимков получит отметку подозрительных, Apple позволит расшифровать все из них. Если система действительно обнаружила незаконные изображения, сведения об этом передадут соответствующим органам.
Apple отказалась прокомментировать информацию, полученную FT.
Издание уточняет, что подобное решение Apple является попыткой найти компромисс между обещанием защитить частную жизнь пользователей и постоянными требованиями властей, правоохранительных органов и активистов обеспечить защиту детей. В то же время эксперты полагают, что в итоге компания рискует позволить правительствам по всему миру получать доступ к личным данным граждан.
«Это абсолютно ужасная идея, потому что она приведет к массовой слежке за нашими телефонами и ноутбуками», — заявил профессор инженерной безопасности Кембриджского университета Росс Андерсон.
Пока система обучена распознавать сексуальное насилие над детьми, однако впоследствии ее можно адаптировать для сканирования любых других изображений и текста, например обезглавливания террористов или антиправительственных знаков во время протестов, утверждают исследователи. Кроме того, ситуация с Apple также может усилить давление на другие технологические компании, чтобы они использовали аналогичные методы, предупредили эксперты.