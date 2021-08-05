Apple начнет сканировать iPhone для поиска изображений насилия над детьми

Пока система обучена распознавать сексуальное насилие над детьми, однако впоследствии ее можно адаптировать для сканирования любых других изображений и текста, например обезглавливания террористов или антиправительственных знаков во время протестов, утверждают исследователи. Кроме того, ситуация с Apple также может усилить давление на другие технологические компании, чтобы они использовали аналогичные методы, предупредили эксперты.