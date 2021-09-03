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Роскомнадзор исключил сайт Readovka из перечня запрещенных

Ведомости

Роскомнадзор исключил сайт издания Readovka из перечня запрещенных в России, следует из данных Единого реестра ведомства о ресурсах с информацией, распространять которую на территории страны нельзя. На данный момент ссылка, ведущая на портал, работает.

Информацию об удалении из списка запрещенных подтвердили в самом издании. Там рассказали, что для этого пришлось снять с публикации семь материалов про депутата Госдумы Дмитрия Саблина. 

«Как удалось выяснить Readovka, наша блокировка произошла после того, как подмосковные приставы пригрозили РКН возбуждением дела против ведомства за неисполнение их требований. Несмотря на то что судебные разбирательства идут по одному конкретному материалу (который мы заблаговременно сняли с публикации), приставы требовали удаления еще семи материалов, посвященных деятельности депутата Саблина. После консультации с нашими юристами редакция приняла решение также удалить запрашиваемые материалы, о чем мы уведомили РКН», — говорится в заявлении издания.

О том, что сайт Readovka признан запрещенным в России, стало известно 30 августа. По данным из реестра Роскомнадзора, основанием для этого послужило решение Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств №1 управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области от 19 марта прошлого года. В самом Роскомнадзоре при этом пояснили, что внесение портала в перечень было обусловлено неисполнением редакцией требования по удалению недостоверного контента.

Ранее Саблин подал на Readovka в суд из-за статьи о переходе под его контроль части акций подмосковного «Совхоза имени Ленина». Депутат назвал информацию в материале недостоверной и потребовал удалить текст. Решение в его пользу Видновский городской суд Московской области вынес 17 марта.

В Readovka, комментируя блокировку, заявили, что исполнили требования суда и уведомили об этом его и приставов. При этом по другим материалам аналогичных решений не было, заявили в редакции. 

Ранее по теме: Роскомнадзор объяснил включение сайта Readovka в реестр запрещенных в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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