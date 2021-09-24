Видеосервис Start сменил гендиректора
Должность генерального директора видеосервиса Start занял Дмитрий Гудумак, до последнего времени занимавший в компании пост директора по коммерции и развитию. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
«Юлия Миндубаева, возглавлявшая видеосервис с апреля 2018 г., остается на позиции генерального директора всего холдинга Start, которую совмещала с 2020 г.», — отметили в пресс-службе сервиса.
Гудумак работает в компании со времени ее основания в 2017 г. С 2018 г. занимал должность директора по развитию, а последние два года был директором по коммерции и развитию.
По последним данным исследовательской компании «ТМТ консалтинг», Start с долей рынка 6,8% занял пятую позицию среди крупнейших видеосервисов, лидер рынка – ivi (29%). Совладельцы видеосервиса — телекомоператор «Мегафон» (50%), по 11,8% у основателей видеосервиса Эдуарда Илояна, Дениса Жалинского, Алексея Троцюка, Виталия Шляппо, 2,5% принадлежат Юлии Миндубаевой.
В июле 2021 г. в интервью «Ведомостям» Миндубаева рассказывала о планах по запуску тематического канала, основу сетки которого составят оригинальные проекты видеосервиса Start. Также в планах холдинга — международная экспансия, которая предполагает создание полноценных локальных видеосервисов. В числе первых территорий Миндубаева тогда указывала Восточную и Центральную Европу.