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Видеосервис Start сменил гендиректора

Ведомости

Должность генерального директора видеосервиса Start занял Дмитрий Гудумак, до последнего времени занимавший в компании пост директора по коммерции и развитию. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«Юлия Миндубаева, возглавлявшая видеосервис с апреля 2018 г., остается на позиции генерального директора всего холдинга Start, которую совмещала с 2020 г.», — отметили в пресс-службе сервиса.

Гудумак работает в компании со времени ее основания в 2017 г. С 2018 г. занимал должность директора по развитию, а последние два года был директором по коммерции и развитию. 

По последним данным исследовательской компании «ТМТ консалтинг», Start с долей рынка 6,8% занял пятую позицию среди крупнейших видеосервисов, лидер рынка – ivi (29%). Совладельцы видеосервиса — телекомоператор «Мегафон» (50%), по 11,8% у основателей видеосервиса Эдуарда Илояна, Дениса Жалинского, Алексея Троцюка, Виталия Шляппо, 2,5% принадлежат Юлии Миндубаевой.

В июле 2021 г. в интервью «Ведомостям» Миндубаева рассказывала о планах по запуску тематического канала, основу сетки которого составят оригинальные проекты видеосервиса Start. Также в планах холдинга — международная экспансия, которая предполагает создание полноценных локальных видеосервисов. В числе первых территорий Миндубаева тогда указывала Восточную и Центральную Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных