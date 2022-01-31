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Youtube вернул доступ к каналам «Русского радио» и группы «Земляне»

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Youtube снял блокировку с каналов «Русского радио» и группы «Земляне». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ).

«Каналы "Русского радио" и группы "Земляне" на видеохостинге Youtube были восстановлены в полном объеме. Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют», — рассказали в пресс-службе.

О блокировке обоих аккаунтов стало известно 24 января. В РМГ пояснили, что причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, которая разместила на своем Youtube-канале аудиовизуальные материалы до того, как они появились на канале «Русского радио». Радиостанция сообщила, что направила Youtube все документы, подтверждающие права на спорный контент. В тот же день Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга с требованием снять блокировку и разъяснить ее причины.

Холдинг РМГ был основан в 1995 г. В него входит пять радиостанций — «Русское радио», «Хит FM», «Радио Maximum», DFM и «Радио Monte Carlo», а также музыкальный телеканал RU.TV.

Ранее по теме: Каналы «Русского радио» и группы «Земляне» заблокировали на Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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