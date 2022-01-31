Youtube вернул доступ к каналам «Русского радио» и группы «Земляне»
Youtube снял блокировку с каналов «Русского радио» и группы «Земляне». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ).
«Каналы "Русского радио" и группы "Земляне" на видеохостинге Youtube были восстановлены в полном объеме. Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют», — рассказали в пресс-службе.
О блокировке обоих аккаунтов стало известно 24 января. В РМГ пояснили, что причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, которая разместила на своем Youtube-канале аудиовизуальные материалы до того, как они появились на канале «Русского радио». Радиостанция сообщила, что направила Youtube все документы, подтверждающие права на спорный контент. В тот же день Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга с требованием снять блокировку и разъяснить ее причины.
Холдинг РМГ был основан в 1995 г. В него входит пять радиостанций — «Русское радио», «Хит FM», «Радио Maximum», DFM и «Радио Monte Carlo», а также музыкальный телеканал RU.TV.