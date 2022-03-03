Суд в Москве оштрафовал Bellingcat на 500 000 рублей за отсутствие маркировки

Глава СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что издания The Insider (признан иноагентом), «Проект» (признан в России нежелательной организацией), «Важные истории» (признан иноагентом) и структуры блогера Алексея Навального связаны с Bellingcat. В этом издании работают бывшие сотрудники спецслужб, а его информация используется для давления на Россию, добавил Нарышкин.