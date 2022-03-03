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Суд в Москве оштрафовал Bellingcat на 500 000 рублей за отсутствие маркировки

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Таганский суд Москвы оштрафовал издание Bellingcat (признано иноагентом) на 500 000 руб. за отсутствие маркировки СМИ-иноагента на его сайте, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания Stichting Bellingcat признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 руб.», — рассказали в пресс-службе.

Минюст признал Bellingcat иноагентом в октябре прошлого года. Издание подало иск в суд с требованием отменить решение, однако суд его отклонил.

Глава СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что издания The Insider (признан иноагентом), «Проект» (признан в России нежелательной организацией), «Важные истории» (признан иноагентом) и структуры блогера Алексея Навального связаны с Bellingcat. В этом издании работают бывшие сотрудники спецслужб, а его информация используется для давления на Россию, добавил Нарышкин.

Ранее по теме: Минюст внес Bellingcat и девять российских журналистов в реестр СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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