Суд в Москве оштрафовал Bellingcat на 500 000 рублей за отсутствие маркировки
Таганский суд Москвы оштрафовал издание Bellingcat (признано иноагентом) на 500 000 руб. за отсутствие маркировки СМИ-иноагента на его сайте, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания Stichting Bellingcat признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 руб.», — рассказали в пресс-службе.
Минюст признал Bellingcat иноагентом в октябре прошлого года. Издание подало иск в суд с требованием отменить решение, однако суд его отклонил.
Глава СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что издания The Insider (признан иноагентом), «Проект» (признан в России нежелательной организацией), «Важные истории» (признан иноагентом) и структуры блогера Алексея Навального связаны с Bellingcat. В этом издании работают бывшие сотрудники спецслужб, а его информация используется для давления на Россию, добавил Нарышкин.