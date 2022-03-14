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Дневная аудитория «ВКонтакте» достигла рекордных 50 млн пользователей

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Дневная аудитория социальной сети «ВКонтакте» в России превысила 50 млн человек и установила новый рекорд, сообщает пресс-служба компании. За последний месяц прирост составил 8,7%, или 4 млн пользователей.

Отмечается, что количество новых регистраций на платформе увеличилось более чем в 4 раза, а число новых дружб — в 3,5 раза. Число ежедневных просмотров видео за месяц выросло на 15,5%, просмотров ленты — на 25%, отправленных комментариев — на 24%.

По данным аналитической компании Brand Analytics, с 1 февраля по 10 марта 2022 г. «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. Количество активных русскоязычных авторов в соцсети за этот период составило 3,3 млн, они оставили более 12 млн сообщений.

Ранее о рекордном притоке новых пользователей сообщила также соцсеть «Одноклассники» — там прирост новых регистраций с начала марта составил более 66%. Также отмечается резкий рост количества восстановленных аккаунтов и пользователей, которые стали активнее вести свой профиль.

В последние дни в России был ограничен доступ к ряду социальных сетей. Так, Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram (принадлежат американской корпорации Meta) в ответ на ограничение доступа к ряду российских государственных СМИ и решение Meta разрешить в ряде стран публикации с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих в контексте событий на Украине.

6 марта свою работу в стране приостановила китайская соцсеть Tiktok: российские пользователи не могут загружать новые видео и проводить там прямые трансляции, а также просматривать контент зарубежных блогеров. Решение было связано с принятием в России закона о введении уголовной и административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных