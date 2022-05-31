Магазины и рестораны начали отказываться от лицензионной музыки
Российские компании начали отказываться от покупки для ресторанов и магазинов каталогов популярной иностранной музыки, за которые нужно регулярно отчислять лицензионные выплаты, сообщил сервис Cubic Music. В сервисе объяснили такой тренд уходом из России лейблов (Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group) и новыми правилами выплат иностранным правообладателям.
«Владельцы кафе, ресторанов, магазинов и т. д. все чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки. И либо вообще не видят смысла платить за ее использование (что может повлечь крупные штрафы до 5 млн руб.), либо переходят на лицензионную музыку международных лейблов и авторскую музыку российских и иностранных композиторов с уже выкупленными правами», — сообщили в сервисе.
По оценке аналитиков сервиса, с марта по конец мая число заказчиков каталогов популярной музыки, за которую нужно ежемесячно отчислять авторские вознаграждения в Российское авторское общество (РАО) и Всемирную организацию интеллектуальной собственности, упало в 2,4 раза в годовом выражении.
Американская Universal Music Group 8 марта сообщила о приостановке деятельности в России и закрытии офисов в стране. Помимо этого некоторые музыкальные группы, например британская Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор, заявили, что удалят свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии на фоне начала спецоперации на Украине.
По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), Россия входит в число 20 крупнейших рынков. В 2020 г. объем продаж записей музыки вырос на 30% и составил $199 млн.
27 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании смогут производить расчеты по лицензионным контрактам в рублях. О возможности принятия такого порядка расчетов «Ведомости» сообщали 21 мая. По словам источников издания, такая мера вводится, чтобы дать возможность театрам, кинотеатрам, видеосервисам и т. д., в том числе осуществляющим платежи через организации по коллективному управлению правами, использовать объекты интеллектуальной собственности лицензиаров из недружественных стран.