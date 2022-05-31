Магазины и рестораны начали отказываться от лицензионной музыки

«Владельцы кафе, ресторанов, магазинов и т. д. все чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки. И либо вообще не видят смысла платить за ее использование (что может повлечь крупные штрафы до 5 млн руб.), либо переходят на лицензионную музыку международных лейблов и авторскую музыку российских и иностранных композиторов с уже выкупленными правами», — сообщили в сервисе.