Разработчик Tor обжаловал решение суда о блокировке браузера

История с блокировкой ресурсов Tor Project тянется с 2017 г., когда Саратовский районный суд постановил ограничить доступ к сайту, с которого можно было скачать Tor. В декабре 2021 г. Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера Tor. Ведомство внесло ресурс в реестр запрещенной информации.