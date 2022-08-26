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Разработчик Tor обжаловал решение суда о блокировке браузера

Ведомости

Некоммерческая организация Tor Project (разработчик Tor) подал апелляционную жалобу на решение суда о блокировке браузера Tor. Документ поступил в Ленинский районный суд Саратова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Поступила жалоба от административного ответчика», – рассказали в суде. Уточняется, что жалоба еще не принята судьей, а ответчиком выступает Tor Project. 

История с блокировкой ресурсов Tor Project тянется с 2017 г., когда Саратовский районный суд постановил ограничить доступ к сайту, с которого можно было скачать Tor. В декабре 2021 г. Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера Tor. Ведомство внесло ресурс в реестр запрещенной информации. 

19 мая Саратовский областной суд отменил решение от 2017 г. об ограничении доступа к браузеру. Суд согласился с доводами представителей Tor Project, которые заявляли, что дело рассматривалось без привлечения самой компании. Тогда дело было направлено на новое рассмотрение.

31 мая Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser, сославшись при этом на решение Саратовского районного суда.

Но 28 июля Ленинский районный суд Саратова снова запретил Tor в России. Суд признал информацию в Tor Browser запрещенной к распространению в стране, запретил приложение Tor Browser, размещенное в Google Play, а также ограничил доступ к программе Tor Browser.

Браузер Tor позволяет шифровать трафик, в результате чего отслеживать запросы пользователей становится невозможно. Сайт браузера попал в реестр запрещенных Роскомнадзором, поскольку размещенная на сайте информация «обеспечивает работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных