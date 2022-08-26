Михалков предложил перестать показывать фильмы с покинувшими РФ артистами

Ранее Михалков заявил, что России не стоит выдвигать сейчас свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». «Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — сказал он (цитата по ТАСС). Также режиссер напомнил, что он уже предлагал создать Евразийскую киноакадемию по аналогии с Американской академией кинематографических наук и искусств. Михалков отметил, что этот проект сейчас находится в состоянии разработки.