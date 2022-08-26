Михалков предложил перестать показывать фильмы с покинувшими РФ артистами
Кино с отечественными артистами, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, нужно перестать показывать в стране, пишет «Интерфакс» со ссылкой на режиссера Никиту Михалкова.
«Мое отношение к этому определенное. Нет. Не выпускать», — заявил Михалков в ответ на вопрос о том, стоит ли выпускать фильмы в России с покинувшими ее артистами.
«Неблагодарность должна быть как-то оценена», — добавил Михалков, сказав о тех, кто покинул Россию и пренебрежительно отзывается о ней за рубежом.
Также режиссер заявил, что «не надо путать этих людей с людьми, которые были высланы из России в 20-х годах». Он считает, что уехавшие сегодня из России люди ничего не могут дать стране и культуре, в отличие от людей в ХХ веке, которые подарили «фантастическую эмигрантскую культуру».
«Я не думаю, что если бы Шмелева не выслали из России, он бы не написал «Лето господне», или Бунин не написал бы «Темные аллеи», — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Михалков заявил, что России не стоит выдвигать сейчас свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». «Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — сказал он (цитата по ТАСС). Также режиссер напомнил, что он уже предлагал создать Евразийскую киноакадемию по аналогии с Американской академией кинематографических наук и искусств. Михалков отметил, что этот проект сейчас находится в состоянии разработки.
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