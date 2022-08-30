Netflix обвинили в клевете из-за сериала «Изобретая Анну»

Уточняется, что Уильямс во время работы в редакции журнала была подругой Анны Сорокиной, которая выдавала себя за богатую наследницу из Германии Анну Делви. В частности, Делви всем говорила, что в 25 лет ей откроется доступ к трастовому фонду в объеме 60 млн евро. Во время поездки в Марокко в 2017 г. Уильямс была вынуждена заплатить $62 000 за проживание в люксовом отеле, хотя изначально ей сказали, что поездка будет полностью оплачена. После этого она решила написать статью для Vanity Fair и книгу об опыте дружбы с мошенницей. Материал частично лег в основу сюжета сериала «Изобретая Анну».