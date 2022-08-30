Netflix обвинили в клевете из-за сериала «Изобретая Анну»
На стриминговый сервис Netflix подала в суд бывшая журналистка издания Vanity Fair Рейчел Уильямс, чей образ был использован в сериале «Изобретая Анну» по мотивам биографии Анны Сорокиной, осужденной за мошенничество в США, об этом сообщает издание Variety. Уильямс обвинила сервис в клевете.
Бывшая журналистка подала иск против платформы в федеральный суд штата Делавэр, где зарегистрировано юридическое лицо стримингового сервиса. Уильямс утверждает, что она была ложно изображена в шоу как «неэтичная», «жадная», «предательница» и «сноб». В заявлении были приведены 16 отдельных эпизодов клеветы о ней. В частности, в сериале она изображена как подруга, которая бросила Сорокину в Марокко и тайно содействовала ее аресту.
Уточняется, что Уильямс во время работы в редакции журнала была подругой Анны Сорокиной, которая выдавала себя за богатую наследницу из Германии Анну Делви. В частности, Делви всем говорила, что в 25 лет ей откроется доступ к трастовому фонду в объеме 60 млн евро. Во время поездки в Марокко в 2017 г. Уильямс была вынуждена заплатить $62 000 за проживание в люксовом отеле, хотя изначально ей сказали, что поездка будет полностью оплачена. После этого она решила написать статью для Vanity Fair и книгу об опыте дружбы с мошенницей. Материал частично лег в основу сюжета сериала «Изобретая Анну».
Адвокат Уильямс Александр Руфус-Айзекс сообщил, что после выхода сериала его клиентка столкнулась с волной негативной критики в социальных сетях. «Если создатели кинопроектов хотят нарисовать неприятного персонажа, они не могут использовать имя реального человека, если только все, что они говорят, не является абсолютной правдой», — отметил адвокат.
Делви была осуждена за мошенничество на сумму более $275 000 в 2019 г. Сорокину приговорили к тюремному заключению на срок от четырех до 12 лет, оштрафовали на $24 000 и обязали выплатить пострадавшим около $199 000. Кстати, в ходе разбирательств присяжные признали ее невиновной в воровстве денег у Уильямс. В феврале прошлого года Сорокину досрочно отпустили на свободу за примерное поведение. После этого ее направили в центр временного содержания иммиграционной и таможенной службы США.
Сериал, снятый по мотивам биографии Анны Сорокиной, вышел на стриминговом сервисе Netflix в феврале этого года. Сервис выкупил права на текст журналистки New York Magazine Джессики Пресслер, чтобы снять по мотивам этого материала сериал. Частью сделки стал и гонорар Анны Сорокиной, она получила от Netflix около $320 000, большая часть из которых ушла на погашение долга.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.