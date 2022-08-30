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Netflix обвинили в клевете из-за сериала «Изобретая Анну»

Ведомости

На стриминговый сервис Netflix подала в суд бывшая журналистка издания Vanity Fair Рейчел Уильямс, чей образ был использован в сериале «Изобретая Анну» по мотивам биографии Анны Сорокиной, осужденной за мошенничество в США, об этом сообщает издание Variety. Уильямс обвинила сервис в клевете.

Бывшая журналистка подала иск против платформы в федеральный суд штата Делавэр, где зарегистрировано юридическое лицо стримингового сервиса. Уильямс утверждает, что она была ложно изображена в шоу как «неэтичная», «жадная», «предательница» и «сноб». В заявлении были приведены 16 отдельных эпизодов клеветы о ней. В частности, в сериале она изображена как подруга, которая бросила Сорокину в Марокко и тайно содействовала ее аресту. 

Уточняется, что Уильямс во время работы в редакции журнала была подругой Анны Сорокиной, которая выдавала себя за богатую наследницу из Германии Анну Делви. В частности, Делви всем говорила, что в 25 лет ей откроется доступ к трастовому фонду в объеме 60 млн евро. Во время поездки в Марокко в 2017 г. Уильямс была вынуждена заплатить $62 000 за проживание в люксовом отеле, хотя изначально ей сказали, что поездка будет полностью оплачена. После этого она решила написать статью для Vanity Fair и книгу об опыте дружбы с мошенницей. Материал частично лег в основу сюжета сериала «Изобретая Анну».

Адвокат Уильямс Александр Руфус-Айзекс сообщил, что после выхода сериала его клиентка столкнулась с волной негативной критики в социальных сетях. «Если создатели кинопроектов хотят нарисовать неприятного персонажа, они не могут использовать имя реального человека, если только все, что они говорят, не является абсолютной правдой», — отметил адвокат. 

Делви была осуждена за мошенничество на сумму более $275 000 в 2019 г. Сорокину приговорили к тюремному заключению на срок от четырех до 12 лет, оштрафовали на $24 000 и обязали выплатить пострадавшим около $199 000. Кстати, в ходе разбирательств присяжные признали ее невиновной в воровстве денег у Уильямс. В феврале прошлого года Сорокину досрочно отпустили на свободу за примерное поведение. После этого ее направили в центр временного содержания иммиграционной и таможенной службы США.

Сериал, снятый по мотивам биографии Анны Сорокиной, вышел на стриминговом сервисе Netflix в феврале этого года. Сервис выкупил права на текст журналистки  New York Magazine Джессики Пресслер, чтобы снять по мотивам этого материала сериал. Частью сделки стал и гонорар Анны Сорокиной, она получила от Netflix около $320 000, большая часть из которых ушла на погашение долга. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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