В ООН обеспокоены роспуском совета доверия и безопасности Twitter

«Мы очень обеспокоены тем, что платформы социальных сетей могут стать средой распространения ненависти и дезинформации», — заявил Дюжаррик. На фоне этого он подчеркнул, что руководство соцсетей должно сделать все необходимое, чтобы этого не произошло.