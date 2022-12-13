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В ООН обеспокоены роспуском совета доверия и безопасности Twitter

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Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена тем, что социальные сети могут стать средой распространения дезинформации и ненависти. Таким образом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал новость о том, что Twitter распустил совет доверия и безопасности, пишет ТАСС.

«Мы очень обеспокоены тем, что платформы социальных сетей могут стать средой распространения ненависти и дезинформации», — заявил Дюжаррик. На фоне этого он подчеркнул, что руководство соцсетей должно сделать все необходимое, чтобы этого не произошло.

Ранее CNN сообщил, что Twitter распустил свой совет доверия и безопасности. Совет состоял из внешних экспертных организаций, которые консультировали по таким направлениям, как онлайн-безопасность, права человека, суицид, психическое здоровье и др.

В ноябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором призвал миллиардера сделать так, чтобы под его руководством права человека занимали центральное место в Twitter. Письмо Тюрк направил после сообщений об увольнении всей команды Twitter по правам человека и практически всей «команды этического ИИ».

Тюрк также сформулировал шесть основных принципов с точки зрения прав человека, которые должны быть в центре внимания Twitter. Он призвал защищать свободу слова, но при этом избегать распространения контента, который наносит ущерб правам других людей, ненавистнических высказываний, подстрекающих к дискриминации, вражде или насилию.

Новым владельцем Twitter 27 октября официально стал американский миллиардер Илон Маск. Стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».

После закрытия сделки Маск сразу уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. 1 ноября Маск распустил совет директоров Twitter.

Ранее по теме: Bloomberg: Маск планирует уволить половину сотрудников Twitter

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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