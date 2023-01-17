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Россия не получила права на вещание Олимпийских игр до 2032 года

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Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр, которые пройдут с 2026 по 2032 гг., все медиаправа получили Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). 

«Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиа-компаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт и охват вещания по всей Европе, а Warner Bros. Discovery, благодаря недавнему объединению Warner Media и Discovery, представляет одну из крупнейших в мире медиа- и развлекательных компаний во всех жанрах программирования и на всех платформах», — сказал глава МОК Томас Бах. 

Уточняется, что Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery получили права на трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо и 2030 г. (столица игр будет объявлена позже в этом году, на 140-й сессии МОК в Мумбаи). Помимо этого, они также будут транслировать летние Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе и 2032 г. в Брисбене. Игры этого периода будут показаны на территории 49 государств Европы. 

26 февраля 2022 г. ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» сообщили, что приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе после отстранения России от участия в Евровидении в 2022 г.

На трансляцию прошедших с 4 по 20 февраля 2022 г. Олимпийских игр в Пекине получили право четыре российских телеканала: «Первый», «Россия 1», Matchtv.ru и «Телеспорт». Последней также принадлежат права а трансляцию летних Олимпийских игр в Париже в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных