Россия не получила права на вещание Олимпийских игр до 2032 года
Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр, которые пройдут с 2026 по 2032 гг., все медиаправа получили Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
«Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиа-компаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт и охват вещания по всей Европе, а Warner Bros. Discovery, благодаря недавнему объединению Warner Media и Discovery, представляет одну из крупнейших в мире медиа- и развлекательных компаний во всех жанрах программирования и на всех платформах», — сказал глава МОК Томас Бах.
Уточняется, что Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery получили права на трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо и 2030 г. (столица игр будет объявлена позже в этом году, на 140-й сессии МОК в Мумбаи). Помимо этого, они также будут транслировать летние Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе и 2032 г. в Брисбене. Игры этого периода будут показаны на территории 49 государств Европы.
26 февраля 2022 г. ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» сообщили, что приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе после отстранения России от участия в Евровидении в 2022 г.
На трансляцию прошедших с 4 по 20 февраля 2022 г. Олимпийских игр в Пекине получили право четыре российских телеканала: «Первый», «Россия 1», Matchtv.ru и «Телеспорт». Последней также принадлежат права а трансляцию летних Олимпийских игр в Париже в 2024 г.