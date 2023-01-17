Россия не получила права на вещание Олимпийских игр до 2032 года

Уточняется, что Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery получили права на трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 г. в Милане и Кортина-д’Ампеццо и 2030 г. (столица игр будет объявлена позже в этом году, на 140-й сессии МОК в Мумбаи). Помимо этого, они также будут транслировать летние Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе и 2032 г. в Брисбене. Игры этого периода будут показаны на территории 49 государств Европы.