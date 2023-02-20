Роскомнадзор назвал причину блокировки издания The Bell

Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайтам СМИ с начала спецоперации за распространение недостоверной информации о ходе боевых действий на Украине. 16 февраля ведомство сообщило, что с момента начала спецоперации было составлено 16 протоколов в отношении главных редакторов и редакций СМИ за распространение фейков.