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Роскомнадзор назвал причину блокировки издания The Bell

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Издание The Bell (признано в РФ СМИ-иноагентом) и сайт украинской киберспортивной команды NAVI были заблокированы из-за фейков о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В надзорном ведомстве пояснили, что ресурсы неоднократно публиковали запрещенный контент и недостоверную информацию о проведении спецоперации.

Накануне, 19 февраля, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell, а также к сайту киберспортивной команды NAVI. Причину блокировки ведомство не уточнило.

В начале марта 2022 г. The Bell сообщило, что прекращает освещение специальной военной операции. В декабре прошлого года Минюст внес издание в реестр иноагентов.

Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайтам СМИ с начала спецоперации за распространение недостоверной информации о ходе боевых действий на Украине. 16 февраля ведомство сообщило, что с момента начала спецоперации было составлено 16 протоколов в отношении главных редакторов и редакций СМИ за распространение фейков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных