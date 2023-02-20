Роскомнадзор назвал причину блокировки издания The Bell
Издание The Bell (признано в РФ СМИ-иноагентом) и сайт украинской киберспортивной команды NAVI были заблокированы из-за фейков о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
В надзорном ведомстве пояснили, что ресурсы неоднократно публиковали запрещенный контент и недостоверную информацию о проведении спецоперации.
Накануне, 19 февраля, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell, а также к сайту киберспортивной команды NAVI. Причину блокировки ведомство не уточнило.
В начале марта 2022 г. The Bell сообщило, что прекращает освещение специальной военной операции. В декабре прошлого года Минюст внес издание в реестр иноагентов.
Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайтам СМИ с начала спецоперации за распространение недостоверной информации о ходе боевых действий на Украине. 16 февраля ведомство сообщило, что с момента начала спецоперации было составлено 16 протоколов в отношении главных редакторов и редакций СМИ за распространение фейков.