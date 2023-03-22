Большинство пользователей рунета тратят на новости более 15 минут в день
Почти каждый второй пользователь онлайн-СМИ (40%) тратит на чтение новостей более 15 минут, следует из результатов исследования, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 21 марта. В опросе приняли участие 268 579 интернет-пользователей.
При этом каждый четвертый опрошенный (24%) уделяет чтению новостей 5-10 минут, почти столько же (23%) – 10-15 минут. В 13% случаев на чтение уходит примерно 5 минут.
Половина опрошенных (51%) предпочитают короткие новости и заметки, лонгриды же нравятся 15% пользователей. Каждый восьмой (12%) респондент отметил, что ему нравятся мультиплатформенные спецпроекты, столько же отдали свой голос за контентные карточки с разборами и объяснениями. Наименее популярными оказались форматы онлайн-репортажей (6%) и видео, которые пересказывают текст (4%).
Чаще всего россияне потребляют новостной контент только в онлайн-формате (69%). Печатные медиа используют почти в десять раз реже – только 7% опрошенных сообщили, что читают новости в печатных изданиях. Гибридного формата придерживаются 24% пользователей.
В качестве источника новостей 40% россиян используют новостные агрегаторы, 25% – социальные сети СМИ, 20% – сайты медиа. Еще 15% пользователей «переключаются между интересными новостями через обменные сети», то есть переходят по ссылкам в партнерских материалах. Основным фактором для выбора той или иной новости в 71% случаев является заинтересованность в теме. Еще 16% следят за конкретным автором и 13% – за конкретным медиа.
В середине января аналитики Rambler&Co выяснили, что 39% россиян в среднем проводят в интернете больше пяти часов каждый день, при этом 15% из них — от 5 до 6 часов, 24% — более 7 часов. Вместе с тем почти каждый третий (28%) проводит в интернете 3–4 часа, 24% — 1–2 часа, а каждый одиннадцатый (9%) — менее часа. В основном интернет нужен для чтения новостей – так считают 43% опрошенных.