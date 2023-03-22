Газета
Медиа

Большинство пользователей рунета тратят на новости более 15 минут в день

Ведомости

Почти каждый второй пользователь онлайн-СМИ (40%) тратит на чтение новостей более 15 минут, следует из результатов исследования, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 21 марта. В опросе приняли участие 268 579 интернет-пользователей.

При этом каждый четвертый опрошенный (24%) уделяет чтению новостей 5-10 минут, почти столько же (23%) – 10-15 минут. В 13% случаев на чтение уходит примерно 5 минут.

Половина опрошенных (51%) предпочитают короткие новости и заметки, лонгриды же нравятся 15% пользователей. Каждый восьмой (12%) респондент отметил, что ему нравятся мультиплатформенные спецпроекты, столько же отдали свой голос за контентные карточки с разборами и объяснениями. Наименее популярными оказались форматы онлайн-репортажей (6%) и видео, которые пересказывают текст (4%).

Чаще всего россияне потребляют новостной контент только в онлайн-формате (69%). Печатные медиа используют почти в десять раз реже – только 7% опрошенных сообщили, что читают новости в печатных изданиях. Гибридного формата придерживаются 24% пользователей.

Ранее по теме: Мишустин заявил о лидерстве России по числу пользователей интернета

В качестве источника новостей 40% россиян используют новостные агрегаторы, 25% – социальные сети СМИ, 20% – сайты медиа. Еще 15% пользователей «переключаются между интересными новостями через обменные сети», то есть переходят по ссылкам в партнерских материалах. Основным фактором для выбора той или иной новости в 71% случаев является заинтересованность в теме. Еще 16% следят за конкретным автором и 13% – за конкретным медиа.

В середине января аналитики Rambler&Co выяснили, что 39% россиян в среднем проводят в интернете больше пяти часов каждый день, при этом 15% из них — от 5 до 6 часов, 24% — более 7 часов. Вместе с тем почти каждый третий (28%) проводит в интернете 3–4 часа, 24% — 1–2 часа, а каждый одиннадцатый (9%) — менее часа. В основном интернет нужен для чтения новостей – так считают 43% опрошенных.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных