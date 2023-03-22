Инна Шалыто покинула пост генерального директора «Роскино»
Инна Шалыто покинула пост генерального директора компании «Роскино», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минкультуры. Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена Екатерина Наумова.
В сообщении говорится, что под руководством Шалыто компания переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки Азии и СНГ. Дни российского кино за рубежом Russian Film Festival, организованные «Роскино» при поддержке Минкультуры, прошли в 19 странах, включая Индию, ОАЭ, Иорданию, Бахрейн, Китай, Таиланд, Сербию и другие. Всего было проведено 25 мероприятий под брендом RFF.
В 2014-2016 гг. Шалыто занимала пост председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, занималась разработкой новых туристических пакетов и в целом продвижением города на российском и зарубежном рынках. В 2000-х Шалыто работала в частном секторе – в структурах АФК «Система» и Yota.
«Роскино» – преемник «Совэкспортфильма» (основанной в 1924 г. организации, которая занималась производством и прокатом советского кино за рубежом). На 100% принадлежит Росимуществу. В статусе национального оператора «Роскино» сейчас занимается продвижением отечественных фильмов и сериалов за рубежом, в том числе на мировых ключевых кинорынках под брендом Russian Content Worldwide, а также организует фестивали российского кино за рубежом – Russian Film Festival. Также «Роскино» проводит исследования зарубежных рынков и консультирует российских продюсеров по этому вопросу.