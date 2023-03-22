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Инна Шалыто покинула пост генерального директора «Роскино»

Ведомости

Инна Шалыто покинула пост генерального директора компании «Роскино», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минкультуры. Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена Екатерина Наумова.

В сообщении говорится, что под руководством Шалыто компания переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки Азии и СНГ. Дни российского кино за рубежом Russian Film Festival, организованные «Роскино» при поддержке Минкультуры, прошли в 19 странах, включая Индию, ОАЭ, Иорданию, Бахрейн, Китай, Таиланд, Сербию и другие. Всего было проведено 25 мероприятий под брендом RFF.

В 2014-2016 гг. Шалыто занимала пост председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, занималась разработкой новых туристических пакетов и в целом продвижением города на российском и зарубежном рынках. В 2000-х Шалыто работала в частном секторе – в структурах АФК «Система» и Yota.

«Роскино» – преемник «Совэкспортфильма» (основанной в 1924 г. организации, которая занималась производством и прокатом советского кино за рубежом). На 100% принадлежит Росимуществу. В статусе национального оператора «Роскино» сейчас занимается продвижением отечественных фильмов и сериалов за рубежом, в том числе на мировых ключевых кинорынках под брендом Russian Content Worldwide, а также организует фестивали российского кино за рубежом – Russian Film Festival. Также «Роскино» проводит исследования зарубежных рынков и консультирует российских продюсеров по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных