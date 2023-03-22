Инна Шалыто покинула пост генерального директора «Роскино»

«Роскино» – преемник «Совэкспортфильма» (основанной в 1924 г. организации, которая занималась производством и прокатом советского кино за рубежом). На 100% принадлежит Росимуществу. В статусе национального оператора «Роскино» сейчас занимается продвижением отечественных фильмов и сериалов за рубежом, в том числе на мировых ключевых кинорынках под брендом Russian Content Worldwide, а также организует фестивали российского кино за рубежом – Russian Film Festival. Также «Роскино» проводит исследования зарубежных рынков и консультирует российских продюсеров по этому вопросу.