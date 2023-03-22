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Valve представила игру Counter-Strike 2

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Американская компания-разработчик Valve представила игру Counter-Strike 2. Несколько видеороликов, посвященных игре, Valve опубликовала в своем YouTube-канале.

Студия запустила закрытое бета-тестирование Counter Strike 2. «Все новые функции игры будут представлены во время официального выпуска этим летом, но путь к Counter-Strike 2 начинается сегодня, с ограниченного теста», – говорится на сайте игры.

Ожидается, что новая игра выйдет выйдет летом этого года, в компании не стали называть более точную дату.

Первая игра Counter-Strike вышла в 2000 г., затем Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source (2004 г.) и Counter-Strike: Global Offensive (2012 г.). Помимо этого американская Valve разработала игры Team Fortress, Dota 2, Left 4 Dead и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных