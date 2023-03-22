Valve представила игру Counter-Strike 2
Американская компания-разработчик Valve представила игру Counter-Strike 2. Несколько видеороликов, посвященных игре, Valve опубликовала в своем YouTube-канале.
Студия запустила закрытое бета-тестирование Counter Strike 2. «Все новые функции игры будут представлены во время официального выпуска этим летом, но путь к Counter-Strike 2 начинается сегодня, с ограниченного теста», – говорится на сайте игры.
Ожидается, что новая игра выйдет выйдет летом этого года, в компании не стали называть более точную дату.
Первая игра Counter-Strike вышла в 2000 г., затем Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source (2004 г.) и Counter-Strike: Global Offensive (2012 г.). Помимо этого американская Valve разработала игры Team Fortress, Dota 2, Left 4 Dead и др.