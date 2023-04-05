VK Play: 18% геймеров хотели бы сыграть в видеоигру по фильму «Брат»
95% геймеров ждут создания видеоигры по любимому фильму или сериалу. Об этом свидетельствуют результаты февральского исследования VK Play. В онлайн-опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет.
Среди российских проектов лидерами стали две части фильма «Брат» Алексея Балабанова — игру по этому фильму хотели бы увидеть 18% опрошенных. В тройку лидеров также входят фэнтези «Последний богатырь» и мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» — в игры по этим лентам хотели бы сыграть по 15% геймеров.
Еще 13% признались, что ждут игровую адаптацию «Ночного дозора». При этом за экранизацию комикса «Майор Гром» проголосовали лишь 9% респондентов.
Первую строчку по популярности среди зарубежных фильмов разделили «Шерлок Холмс» и «Аватар» — игровую адаптацию этих картин хотели бы увидеть по 22% опрошенных. Чуть меньше (19%) геймеров интересует выход игры по «Джуманджи». Среди сериалов в тройке лидеров — «Игра престолов» (12%), «Остаться в живых» (11%) и «Ходячие мертвецы» (11%).
Аналитики VK Play отмечают, что чаще россиян интересуют игровые адаптации боевиков и фэнтези (21%). Также 18% геймеров были бы не против сыграть в видеоигры по мотивам приключенческого фильма, а 17% — комедии и детектива. При этом фильмы ужасов и мелодрамы увлекают респондентов чуть меньше. Игровую адаптацию таких картин ждут только 9% россиян. Кроме того, никто из опрошенных не хотел бы сыграть в игру-адаптацию по жанру трагедия, уточнили в VK Play.