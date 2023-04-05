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VK Play: 18% геймеров хотели бы сыграть в видеоигру по фильму «Брат»

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95% геймеров ждут создания видеоигры по любимому фильму или сериалу. Об этом свидетельствуют результаты февральского исследования VK Play. В онлайн-опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет.

Среди российских проектов лидерами стали две части фильма «Брат» Алексея Балабанова — игру по этому фильму хотели бы увидеть 18% опрошенных. В тройку лидеров также входят фэнтези «Последний богатырь» и мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» — в игры по этим лентам хотели бы сыграть по 15% геймеров.

Еще 13% признались, что ждут игровую адаптацию «Ночного дозора». При этом за экранизацию комикса «Майор Гром» проголосовали лишь 9% респондентов.

Первую строчку по популярности среди зарубежных фильмов разделили «Шерлок Холмс» и «Аватар» — игровую адаптацию этих картин хотели бы увидеть по 22% опрошенных. Чуть меньше (19%) геймеров интересует выход игры по «Джуманджи». Среди сериалов в тройке лидеров — «Игра престолов» (12%), «Остаться в живых» (11%) и «Ходячие мертвецы» (11%).

Аналитики VK Play отмечают, что чаще россиян интересуют игровые адаптации боевиков и фэнтези (21%). Также 18% геймеров были бы не против сыграть в видеоигры по мотивам приключенческого фильма, а 17% — комедии и детектива. При этом фильмы ужасов и мелодрамы увлекают респондентов чуть меньше. Игровую адаптацию таких картин ждут только 9% россиян. Кроме того, никто из опрошенных не хотел бы сыграть в игру-адаптацию по жанру трагедия, уточнили в VK Play.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных