VK Play: 18% геймеров хотели бы сыграть в видеоигру по фильму «Брат»

Аналитики VK Play отмечают, что чаще россиян интересуют игровые адаптации боевиков и фэнтези (21%). Также 18% геймеров были бы не против сыграть в видеоигры по мотивам приключенческого фильма, а 17% — комедии и детектива. При этом фильмы ужасов и мелодрамы увлекают респондентов чуть меньше. Игровую адаптацию таких картин ждут только 9% россиян. Кроме того, никто из опрошенных не хотел бы сыграть в игру-адаптацию по жанру трагедия, уточнили в VK Play.