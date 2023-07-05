ТНТ перезапустит сериал «Счастливы вместе» под новым названием
Телеканал ТНТ начал съемки нового сериала, в центре которого вновь окажется екатеринбургская семья Букиных, известная зрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
«Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна – он с нами, вы просили Мартиросяна – и он вернулся, вы мечтали о Светлакове – он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных», – сказала директор телеканала Тина Канделаки, ее слова приводятся в пресс-релизе.
Актер Виктор Логинов, исполняющий роль главного героя, отметил, что в новом сезоне сериал перестанет быть «стерильно ситкомовским» и превратится в «более тонкую и объемную» историю, которая будет соответствовать «духу времени».
Новый сериал получит название «Букины», он будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли в нем сыграют Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.
Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 г. Он состоял из шести сезонов, первый эпизод вышел 8 марта 2006 г. В центре сюжета – жизнь семьи Букиных, состоящей из четырех человек. По сюжету, муж Гена, жена Даша и двое детей Света и Рома каждый день ссорятся, но при этом все равно остаются вместе. В 2008 г. сериал получил в премии «MTV Россия» награду в номинации «лучший сериал». В 2011 г. в Екатеринбурге был установлен памятник герою сериала – Гене Букину.