Газета
Медиа

ТНТ перезапустит сериал «Счастливы вместе» под новым названием

Ведомости

Телеканал ТНТ начал съемки нового сериала, в центре которого вновь окажется екатеринбургская семья Букиных, известная зрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

«Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна – он с нами, вы просили Мартиросяна – и он вернулся, вы мечтали о Светлакове – он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных», – сказала директор телеканала Тина Канделаки, ее слова приводятся в пресс-релизе.

Актер Виктор Логинов, исполняющий роль главного героя, отметил, что в новом сезоне сериал перестанет быть «стерильно ситкомовским» и превратится в «более тонкую и объемную» историю, которая будет соответствовать «духу времени».

Новый сериал получит название «Букины», он будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли в нем сыграют Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Ранее по теме: «Папины дочки» вернутся в эфир спустя 10 лет

Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 г. Он состоял из шести сезонов, первый эпизод вышел 8 марта 2006 г. В центре сюжета – жизнь семьи Букиных, состоящей из четырех человек. По сюжету, муж Гена, жена Даша и двое детей Света и Рома каждый день ссорятся, но при этом все равно остаются вместе. В 2008 г. сериал получил в премии «MTV Россия» награду в номинации «лучший сериал». В 2011 г. в Екатеринбурге был установлен памятник герою сериала – Гене Букину.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных