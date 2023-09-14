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Студия перевода объявила о старте проката «Барби» в России

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Прокат голливудского фильма «Барби» начнется в российских кинотеатрах с 14 сентября. Картину покажут более чем в 120 российских городах. Об этом сообщила студия перевода Red Head Sound во «ВКонтакте».

Уточняется, что фильм будут показывать в профессиональном дубляже. Героев озвучили «официальные» голоса голливудских актеров.

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В конце августа Минкульт назвал картину не соответствующей российским духовно-нравственным ценностям. Старт проката фильма «Барби» в России переносили несколько раз. В Москве отменили сеансы, которые должны были стартовать в кинотеатрах 9 сентября. 

Мировая премьера «Барби» прошла 19 июля. Только за первые выходные картина заработала в прокате $356 млн. По данным «Кинопоиска», 14 сентября кассовые сборы составили более $620 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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