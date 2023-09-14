Студия перевода объявила о старте проката «Барби» в России
Прокат голливудского фильма «Барби» начнется в российских кинотеатрах с 14 сентября. Картину покажут более чем в 120 российских городах. Об этом сообщила студия перевода Red Head Sound во «ВКонтакте».
Уточняется, что фильм будут показывать в профессиональном дубляже. Героев озвучили «официальные» голоса голливудских актеров.
В конце августа Минкульт назвал картину не соответствующей российским духовно-нравственным ценностям. Старт проката фильма «Барби» в России переносили несколько раз. В Москве отменили сеансы, которые должны были стартовать в кинотеатрах 9 сентября.
Мировая премьера «Барби» прошла 19 июля. Только за первые выходные картина заработала в прокате $356 млн. По данным «Кинопоиска», 14 сентября кассовые сборы составили более $620 млрд.