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Президентом премии «Золотая маска» станет Александр Калягин

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Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин может возглавить премию и фестиваль «Золотая маска». Об этом сообщили в пресс-службе союза по итогам заседания рабочей группы по разработке нового положения.

«Калягин готов принять на себя обязанности президента премии. Он также предложил ввести должность вице-президента "Золотой маски", который, по сути, возьмет на себя функции заместителя председателя по творческим вопросам», – говорится в сообщении.

Помимо этого, союз планирует создать собственную структуру, которая будет исполнять функции исполнительной дирекции премии.

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В конце августа СТД принял решение выйти из состава участников АНО «Премия и фестиваль "Золотая маска"» и создать собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски», пригласив на должность директора премии и фестиваля Владимира Мишарина.  Последним президентом «Золотой маски» был народный артист России Игорь Костолевский.

Российский театральный фестиваль и премия «Золотая Маска» были учреждены в 1993 г. Первая церемония вручения состоялась через два года, в 1995 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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