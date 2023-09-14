Президентом премии «Золотая маска» станет Александр Калягин
Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин может возглавить премию и фестиваль «Золотая маска». Об этом сообщили в пресс-службе союза по итогам заседания рабочей группы по разработке нового положения.
«Калягин готов принять на себя обязанности президента премии. Он также предложил ввести должность вице-президента "Золотой маски", который, по сути, возьмет на себя функции заместителя председателя по творческим вопросам», – говорится в сообщении.
Помимо этого, союз планирует создать собственную структуру, которая будет исполнять функции исполнительной дирекции премии.
В конце августа СТД принял решение выйти из состава участников АНО «Премия и фестиваль "Золотая маска"» и создать собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски», пригласив на должность директора премии и фестиваля Владимира Мишарина. Последним президентом «Золотой маски» был народный артист России Игорь Костолевский.
Российский театральный фестиваль и премия «Золотая Маска» были учреждены в 1993 г. Первая церемония вручения состоялась через два года, в 1995 г.