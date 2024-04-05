Вильнев начал работу над третьей частью «Дюны»

В России после выхода новой части фильма кратно выросли продажи книг научно-фантастического цикла американского писателя Герберта, писали «Ведомости». В сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в РФ книжную сеть «Читай-город – Буквоед») россияне в период с 7 по 13 марта приобрели 2666 экземпляров романа «Дюна», что в 2,4 раза больше, чем за предшествующую неделю.