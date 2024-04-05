Вильнев начал работу над третьей частью «Дюны»
Режиссер Дени Вильнев работает над новым фильмом по «Дюне» после успеха второй части, сообщило издание Variety со ссылкой на заявление студии Legendary Pictures.
Сейчас Вильнев ведет переговоры со студией о продюсере и адаптации, говорится в материале. Продюсер прошлых частей картины Таня Лапоинт также будет участвовать в проекте. Предположительно, третья часть «Дюны» будет основана на книге писателя Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».
Картина «Дюна: Часть вторая» вышла на экраны 1 марта 2024 г. СМИ в середине марта писали, что вторая часть «Дюны» стала первым фильмом, собравшим $500 млн в прокате в 2024 г. В легальный российский прокат этот фильм не выходил, но часть кинотеатров показывает сиквел «Дюны» по схеме «предсеансового обслуживания».
В России после выхода новой части фильма кратно выросли продажи книг научно-фантастического цикла американского писателя Герберта, писали «Ведомости». В сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в РФ книжную сеть «Читай-город – Буквоед») россияне в период с 7 по 13 марта приобрели 2666 экземпляров романа «Дюна», что в 2,4 раза больше, чем за предшествующую неделю.
Экранизации выступают драйвером роста тиражей и продаж книг. Продажи романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова после релиза экранизации режиссера Михаила Локшина 25 января 2024 г. выросли в книжной рознице в 4–7 раз, а на маркетплейсах – до 6 раз, писали ранее «Ведомости».