Съемки российского фильма «Чебурашка 2» начнутся в мае
Съемки продолжения семейной комедии «Чебурашка» стартуют в мае, в них будет участвовать прежний актерский состав. Об этом сообщил продюсер кинокартины Денис Жалинский, передает «РИА Новости».
«Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов», – сказал Жалинский.
По его словам, в кинопрокат фильм планируется выпустить с 1 января 2026 г. Эту же дату в сентябре прошлого года называла пресс-служба телекомпании ВГТРК.
Работу над второй частью фильма продолжает режиссер Дмитрий Дьяченко вместе с прежней командой. Сюжет кинокартины будет развиваться спустя год после событий первого фильма. Генеральный продюсер Yellow, Black and White и соавтор сценария Виталий Шляппо анонсировал появление новых персонажей в картине.
Комедия «Чебурашка» вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а нарисован главный герой был с помощью компьютерной графики.
Кинокартина стала самой посещаемой в 2023 г.: ее посмотрели 22,4 млн зрителей. Кассовые сборы стали рекордными в российском прокате и превысили 6 млрд руб.