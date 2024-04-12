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Съемки российского фильма «Чебурашка 2» начнутся в мае

Ведомости

Съемки продолжения семейной комедии «Чебурашка» стартуют в мае, в них будет участвовать прежний актерский состав. Об этом сообщил продюсер кинокартины Денис Жалинский, передает «РИА Новости».

«Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов», – сказал Жалинский.

По его словам, в кинопрокат фильм планируется выпустить с 1 января 2026 г. Эту же дату в сентябре прошлого года называла пресс-служба телекомпании ВГТРК.

Работу над второй частью фильма продолжает режиссер Дмитрий Дьяченко вместе с прежней командой. Сюжет кинокартины будет развиваться спустя год после событий первого фильма. Генеральный продюсер Yellow, Black and White и соавтор сценария Виталий Шляппо анонсировал появление новых персонажей в картине.

Комедия «Чебурашка» вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а нарисован главный герой был с помощью компьютерной графики.

Кинокартина стала самой посещаемой в 2023 г.: ее посмотрели 22,4 млн зрителей. Кассовые сборы стали рекордными в российском прокате и превысили 6 млрд руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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