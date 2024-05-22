Pixar уволит 14% сотрудников из-за снижения объема контента для стриминга

В феврале корпорация Walt Disney сообщила, что чистая прибыль в I квартале 2024 финансового года, который начался в октябре 2023 г. и завершился 30 декабря, выросла на 49,22% в годовом выражении. Выручка составила $3,5 млрд и была сопоставима с I кварталом предыдущего финансового года. Квартальный убыток стримингового сегмента Disney упал до $138 млн с $1 млрд в 2023 г., что компания связала с ростом числа подписчиков сервисов Disney+ до 111 млн. Убыток в сегменте кинобизнеса вырос, он составил $224 млн против $1 млн годом ранее. Причиной роста убыточности киноподразделения стал кассовый провал фильма «Капитан Марвел 2» и мультфильма «Заветное желание».