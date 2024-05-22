Pixar уволит 14% сотрудников из-за снижения объема контента для стриминга
Американская студия компьютерной анимации Pixar, известная своими мультфильмами «История игрушек», «Вверх» и «Коко», сократит около 14% своего штата (175 человек), пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Решение связано с тем, что материнская компания Disney стремится уменьшить расходы и снизить объем контента, создаваемого исключительно для потокового вещания.
По словам источника, знакомого с ситуацией, сокращение рабочих мест указывает на то, что Pixar, скорее всего, в будущем не будет инвестировать в сериалы только для стриминга и сосредоточится на создании полнометражных фильмов.
Исполнительный директор Disney Боб Айгер в последние месяцы заявлял, что компания снижает затраты на контент и старается выпускать его в меньшем объеме, но более высокого качества, отмечает WSJ.
Издание также пишет, что Disney пообещала инвесторам вывести потоковый бизнес на уровень безубыточности к концу сентября, и прогресс в достижении этой цели уже есть. Так, в последнем финансовом квартале компания получила $47 млн прибыли от этого направления.
В феврале корпорация Walt Disney сообщила, что чистая прибыль в I квартале 2024 финансового года, который начался в октябре 2023 г. и завершился 30 декабря, выросла на 49,22% в годовом выражении. Выручка составила $3,5 млрд и была сопоставима с I кварталом предыдущего финансового года. Квартальный убыток стримингового сегмента Disney упал до $138 млн с $1 млрд в 2023 г., что компания связала с ростом числа подписчиков сервисов Disney+ до 111 млн. Убыток в сегменте кинобизнеса вырос, он составил $224 млн против $1 млн годом ранее. Причиной роста убыточности киноподразделения стал кассовый провал фильма «Капитан Марвел 2» и мультфильма «Заветное желание».
Компания также рассказала, что добивается значительного снижения издержек во всех подразделениях. В частности, об этом свидетельствует экономия более $500 млн на продажах, общих, административных и других операционных расходах по всему предприятию в I квартале текущего года.