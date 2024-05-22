Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Pixar уволит 14% сотрудников из-за снижения объема контента для стриминга

Ведомости

Американская студия компьютерной анимации Pixar, известная своими мультфильмами «История игрушек», «Вверх» и «Коко», сократит около 14% своего штата (175 человек), пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Решение связано с тем, что материнская компания Disney стремится уменьшить расходы и снизить объем контента, создаваемого исключительно для потокового вещания.

По словам источника, знакомого с ситуацией, сокращение рабочих мест указывает на то, что Pixar, скорее всего, в будущем не будет инвестировать в сериалы только для стриминга и сосредоточится на создании полнометражных фильмов.

Исполнительный директор Disney Боб Айгер в последние месяцы заявлял, что компания снижает затраты на контент и старается выпускать его в меньшем объеме, но более высокого качества, отмечает WSJ.

Издание также пишет, что Disney пообещала инвесторам вывести потоковый бизнес на уровень безубыточности к концу сентября, и прогресс в достижении этой цели уже есть. Так, в последнем финансовом квартале компания получила $47 млн прибыли от этого направления.

В феврале корпорация Walt Disney сообщила, что чистая прибыль в I квартале 2024 финансового года, который начался в октябре 2023 г. и завершился 30 декабря, выросла на 49,22% в годовом выражении. Выручка составила $3,5 млрд и была сопоставима с I кварталом предыдущего финансового года. Квартальный убыток стримингового сегмента Disney упал до $138 млн с $1 млрд в 2023 г., что компания связала с ростом числа подписчиков сервисов Disney+ до 111 млн. Убыток в сегменте кинобизнеса вырос, он составил $224 млн против $1 млн годом ранее. Причиной роста убыточности киноподразделения стал кассовый провал фильма «Капитан Марвел 2» и мультфильма «Заветное желание».

Компания также рассказала, что добивается значительного снижения издержек во всех подразделениях. В частности, об этом свидетельствует экономия более $500 млн на продажах, общих, административных и других операционных расходах по всему предприятию в I квартале текущего года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных