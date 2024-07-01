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Фильм «Праведник» Урсуляка получил премию «Ника»

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«Праведник» режиссера Сергея Урсуляка получил премию «Ника» как лучший игровой фильм. Об этом сообщает ТАСС с места событий – церемония награждения проходит в московском театре «Маска».

«Мне очень приятно, что я получил премию из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в свое время во многом предопределила мою жизнь», – сказал Урсуляк, получив награду.

«Праведник» основан на реальном подвиге офицера Красной армии. Он рассказывает о Николае Кисилеве, который спас более 200 советских евреев из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново. Главные роли исполнили Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и др.

Сергей Урсуляк родился в 1958 г. Он окончил актерское отделение Театрального училища имени Бориса Щукина. Помимо «Праведника», в фильмографии режиссера значатся картины «Неудача Пуаро», «Ликвидация», «Жизнь и судьба», а также «Тихий Дон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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