Фильм «Праведник» Урсуляка получил премию «Ника»
«Праведник» режиссера Сергея Урсуляка получил премию «Ника» как лучший игровой фильм. Об этом сообщает ТАСС с места событий – церемония награждения проходит в московском театре «Маска».
«Мне очень приятно, что я получил премию из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в свое время во многом предопределила мою жизнь», – сказал Урсуляк, получив награду.
«Праведник» основан на реальном подвиге офицера Красной армии. Он рассказывает о Николае Кисилеве, который спас более 200 советских евреев из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново. Главные роли исполнили Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и др.
Сергей Урсуляк родился в 1958 г. Он окончил актерское отделение Театрального училища имени Бориса Щукина. Помимо «Праведника», в фильмографии режиссера значатся картины «Неудача Пуаро», «Ликвидация», «Жизнь и судьба», а также «Тихий Дон».