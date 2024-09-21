Харламов и Воля анонсировали новый сезон Comedy Club вместо закрытия шоу

Comedy Club основали участники команды КВН «Новые армяне» в 2003 г. как клубное шоу – это была адаптация западного формата stand-up клубов. С 23 апреля 2005 г. программа выходит в эфире ТНТ. В 2007 г. создатели шоу основали компанию Comedy Club Production, которая стала одним из главных поставщиком контента для ТНТ. На ее счету, помимо Comedy Club, такие проекты, как скетчком «Наша Russia», сериалы «Универ», «Интерны», «Домашний арест», «Жуки», шоу «Танцы» и др. В январе – июне 2024 г. доля аудитории (количество посмотревших, выраженное в процентах от всей телеаудитории) премьерных показов выпусков Comedy Club составила 9,6%, что выше средней доли ТНТ (7,6%), следует из данных Mediascope.