Харламов и Воля анонсировали новый сезон Comedy Club вместо закрытия шоу
Шоу Comedy Club, которое должно было завершиться последним выпуском 20 сентября, вернется на ТНТ с новым сезоном. Об этом заявили в эфире программы креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля.
Выпуск шоу Comedy Club, который выйдет в эфир ТНТ 20 сентября, станет последним, сообщили ранее в пресс-службе «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» (субхолдинг «Газпром-медиа»). В сообщении была проведена цитата креативного продюсера Харламова из официального заявления, с которым он выступит перед началом программы: «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается».
В итоге юмористы в эфире опровергли заявление о закрытии шоу. В начале выпуска Харламов заявил, что шоу закрывается, после чего Воля добавил: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club».
Comedy Club основали участники команды КВН «Новые армяне» в 2003 г. как клубное шоу – это была адаптация западного формата stand-up клубов. С 23 апреля 2005 г. программа выходит в эфире ТНТ. В 2007 г. создатели шоу основали компанию Comedy Club Production, которая стала одним из главных поставщиком контента для ТНТ. На ее счету, помимо Comedy Club, такие проекты, как скетчком «Наша Russia», сериалы «Универ», «Интерны», «Домашний арест», «Жуки», шоу «Танцы» и др. В январе – июне 2024 г. доля аудитории (количество посмотревших, выраженное в процентах от всей телеаудитории) премьерных показов выпусков Comedy Club составила 9,6%, что выше средней доли ТНТ (7,6%), следует из данных Mediascope.
Продюсер Жан Просянов в комментарии «Ведомостям» называл маловероятным закрытие Comedy Club. Он допустил, что эта новость является pr-ходом с целью привлечь внимание к перезагрузке. Ранее директор телеканала ТНТ (входит в холдинг «Газпром-медиа») Тина Канделаки намекала, что проект будет перезапущен.