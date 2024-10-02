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Pink Floyd договорилась о продаже прав на свою музыку Sony за $400 млн

Ведомости

Британская рок-группа Pink Floyd согласилась продать права на свой обширный каталог музыки музыкальному лейблу Sony примерно за $400 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Сделка включает в себя записи музыки Pink Floyd, название группы и «сходство» артистов, добавил один из собеседников, что означает, что лейбл будет обладать правами на товары и побочные продукты – фильмы и телесериалы.

Сделка затянулась на два года из-за споров между участниками группы по поводу ее налоговой структуры, а также из-за противоречивых комментариев басиста Роджера Уотерса. Уотерс и его коллега Дэвид Гилмор враждуют уже более четырех десятилетий, что ранее ставило под угрозу саму возможность группы получить прибыль.

В 2024 г. Sony также приобрела часть прав на британскую рок-группу Queen за сумму около $1 млрд.

Группа Pink Floyd была основана в 1965 г. Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мэйсоном и Сидом Барреттом. В 1968 г. Баррета сменил Дэвид Гилмор. В 1994 г. группа временно распадалась, но собралась вновь. Об окончательном роспуске было объявлено в 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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