Pink Floyd договорилась о продаже прав на свою музыку Sony за $400 млн

Сделка затянулась на два года из-за споров между участниками группы по поводу ее налоговой структуры, а также из-за противоречивых комментариев басиста Роджера Уотерса. Уотерс и его коллега Дэвид Гилмор враждуют уже более четырех десятилетий, что ранее ставило под угрозу саму возможность группы получить прибыль.