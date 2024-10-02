Pink Floyd договорилась о продаже прав на свою музыку Sony за $400 млн
Британская рок-группа Pink Floyd согласилась продать права на свой обширный каталог музыки музыкальному лейблу Sony примерно за $400 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.
Сделка включает в себя записи музыки Pink Floyd, название группы и «сходство» артистов, добавил один из собеседников, что означает, что лейбл будет обладать правами на товары и побочные продукты – фильмы и телесериалы.
Сделка затянулась на два года из-за споров между участниками группы по поводу ее налоговой структуры, а также из-за противоречивых комментариев басиста Роджера Уотерса. Уотерс и его коллега Дэвид Гилмор враждуют уже более четырех десятилетий, что ранее ставило под угрозу саму возможность группы получить прибыль.
В 2024 г. Sony также приобрела часть прав на британскую рок-группу Queen за сумму около $1 млрд.
Группа Pink Floyd была основана в 1965 г. Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мэйсоном и Сидом Барреттом. В 1968 г. Баррета сменил Дэвид Гилмор. В 1994 г. группа временно распадалась, но собралась вновь. Об окончательном роспуске было объявлено в 2015 г.