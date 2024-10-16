Фирмы медиагруппы «Патриот» окончательно ликвидированы
Фирмы, которые входили в медиагруппу «Патриот» погибшего Евгения Пригожина, окончательно ликвидированы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кепка Пригожина», который продолжает вести его пресс-служба. «Пришло время двигаться дальше», – сказано в сообщении.
24 июня 2023 г. ЧВК «Вагнер» была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону. Позже в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.
Тогда же издание «Федеральное агентство новостей» («РИА ФАН»), которое входит в медиахолдинг Пригожина, прекратило работу. О завершении работы также сообщили «Невские новости» и «Экономика сегодня». До этого Роскомнадзор внес издания в реестр заблокированных сайтов.
23 августа 2023 г. в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ). На борту самолета находились Пригожин, один из руководителей ЧВК Дмитрий Уткин, а также еще пять пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли, подтвердили в Следственном комитете РФ, когда личности всех 10 жертв авиакатастрофы были установлены.
15 октября депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который предполагает ужесточение наказания за вооруженный мятеж. Согласно поправкам, за организацию или руководство мятежом предполагается наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, а за участие в нем – от 12 до 20 лет заключения.