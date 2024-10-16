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Фирмы медиагруппы «Патриот» окончательно ликвидированы

Ведомости

Фирмы, которые входили в медиагруппу «Патриот» погибшего Евгения Пригожина, окончательно ликвидированы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кепка Пригожина», который продолжает вести его пресс-служба. «Пришло время двигаться дальше», – сказано в сообщении.

24 июня 2023 г. ЧВК «Вагнер» была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону. Позже в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

Тогда же издание «Федеральное агентство новостей» («РИА ФАН»), которое входит в медиахолдинг Пригожина, прекратило работу. О завершении работы также сообщили «Невские новости» и «Экономика сегодня». До этого Роскомнадзор внес издания в реестр заблокированных сайтов.

23 августа 2023 г. в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ). На борту самолета находились Пригожин, один из руководителей ЧВК Дмитрий Уткин, а также еще пять пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли, подтвердили в Следственном комитете РФ, когда личности всех 10 жертв авиакатастрофы были установлены.

15 октября депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который предполагает ужесточение наказания за вооруженный мятеж. Согласно поправкам, за организацию или руководство мятежом предполагается наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, а за участие в нем – от 12 до 20 лет заключения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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