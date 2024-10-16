Фирмы медиагруппы «Патриот» окончательно ликвидированы

24 июня 2023 г. ЧВК «Вагнер» была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону. Позже в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.