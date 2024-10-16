РБК: власти обсудили борьбу с пиратскими сеансами в кинотеатрах
Борьбу с пиратством в кинотеатрах могут ужесточить: региональные киносети, показывающие голливудские фильмы в формате предсеансного обслуживания, могут ждать «усиленные проверки». Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, присутствовавших на стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии.
Встреча была организована премьер-министром Михаилом Мишустиным. Помимо проверок кинотеатров, ужесточение контроля ожидается и в интернете. На сессии обсудили пиратство российских фильмов и сериалов, которое в большей степени распространено в сети.
В Минкультуры России сообщили, что дела об административном правонарушении по статьям, запрещающим показ кино без прокатного удостоверения и без передачи информации о сеансе в единую систему, возбуждаются после поступления жалоб зрителей.
После февраля 2022 г. голливудские студии ушли с российского рынка, после чего некоторые кинотеатры стали показывать пиратские копии западных блокбастеров. Схемы показа таких фильмов две – так называемое «предсеансовое обслуживание», а также через сдачу зала в аренду, говорили «Ведомостям» топ-менеджеры крупных дистрибуционных компаний и киносетей.
Министр культуры Ольга Любимова в январе пригрозила санкциями кинотеатрам, которые нелегально показывают зарубежные фильмы. После второго и третьего штрафа за пиратские показы должно следовать закрытие, заявляла министр.
В мае «Ведомости» со ссылкой на данные подразделения Digital Risk Protection компании F.A.A.C.T. (бывшая Group IB) писали, что рынок онлайн-пиратства видеоконтента в России по итогам 2023 г. составил $38 млн, сократившись год к году на 16%. Отмечалось, что доходы нелегальных распространителей нелицензированных копий фильмов и сериалов продолжают падать уже пятый год подряд.