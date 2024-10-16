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РБК: власти обсудили борьбу с пиратскими сеансами в кинотеатрах

Ведомости

Борьбу с пиратством в кинотеатрах могут ужесточить: региональные киносети, показывающие голливудские фильмы в формате предсеансного обслуживания, могут ждать «усиленные проверки». Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, присутствовавших на стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии.

Встреча была организована премьер-министром Михаилом Мишустиным. Помимо проверок кинотеатров, ужесточение контроля ожидается и в интернете. На сессии обсудили пиратство российских фильмов и сериалов, которое в большей степени распространено в сети.

В Минкультуры России сообщили, что дела об административном правонарушении по статьям, запрещающим показ кино без прокатного удостоверения и без передачи информации о сеансе в единую систему, возбуждаются после поступления жалоб зрителей.

После февраля 2022 г. голливудские студии ушли с российского рынка, после чего некоторые кинотеатры стали показывать пиратские копии западных блокбастеров. Схемы показа таких фильмов две – так называемое «предсеансовое обслуживание», а также через сдачу зала в аренду, говорили «Ведомостям» топ-менеджеры крупных дистрибуционных компаний и киносетей.

Министр культуры Ольга Любимова в январе пригрозила санкциями кинотеатрам, которые нелегально показывают зарубежные фильмы. После второго и третьего штрафа за пиратские показы должно следовать закрытие, заявляла министр.

В мае «Ведомости» со ссылкой на данные подразделения Digital Risk Protection компании F.A.A.C.T. (бывшая Group IB) писали, что рынок онлайн-пиратства видеоконтента в России по итогам 2023 г. составил $38 млн, сократившись год к году на 16%. Отмечалось, что доходы нелегальных распространителей нелицензированных копий фильмов и сериалов продолжают падать уже пятый год подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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