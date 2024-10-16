РБК: власти обсудили борьбу с пиратскими сеансами в кинотеатрах

В мае «Ведомости» со ссылкой на данные подразделения Digital Risk Protection компании F.A.A.C.T. (бывшая Group IB) писали, что рынок онлайн-пиратства видеоконтента в России по итогам 2023 г. составил $38 млн, сократившись год к году на 16%. Отмечалось, что доходы нелегальных распространителей нелицензированных копий фильмов и сериалов продолжают падать уже пятый год подряд.