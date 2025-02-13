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РАО обновило ставки отчислений с бизнеса за музыку в общественных местах

Ведомости

Российское авторское общество (РАО) впервые с марта 2019 г. изменило ставки отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах, обратил внимание РБК. Речь идет о ежемесячных выплатах от ресторанов, магазинов, торговых центров и прочих массовых заведений. Опрошенные РБК эксперты полагают, что обновление приведет к росту отчислений для авторов, но опасаются дополнительной нагрузки на предпринимателей.

Например, в городах-миллионниках для кофейни площадью 100 кв. м ставка увеличится на 18% – с 6800 до 8000 руб., для ресторана площадью 100 кв. м – на 8% (с 7400 до 8000 руб.), для торгового центра площадью 5000 кв. м – на 12% (с 22 700 до 25 500 руб.), подсчитало агентство.

Помимо изменения ставок в положении РАО упрощены категории объектов, которые должны осуществлять выплаты. Теперь расчеты для ресторанов, кафе и баров зависят преимущественно от их площади, а не только от типа заведения. В положение добавлены также новые категории: фуд-корты, пункты выдачи заказов маркетплейсов и бизнес-центры.

Логично, что теперь авторы начнут зарабатывать больше, отмечает организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Глава Legacy Music Катерина Бергер также заявила, что новые расчеты больше соответствуют текущему времени. В то же время в условиях высокой ключевой ставки и замедления экономического роста дополнительные расходы на отчисления могут ухудшить положение малого и среднего бизнеса, считает адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Денис Крауялис.

РАО уполномочено государством на сбор, распределение и выплату вознаграждения медиакомпаниями, театрами, ресторанами, кинотеатрами в пользу авторов музыки при публичном исполнении и проигрывании их произведений. В сентябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет о деятельности общества писали, что в 2023 г. оно в совокупности собрало в интересах правообладателей 3,7 млрд руб., что на 16% больше, чем в 2022 г. (3,2 млрд руб.). Совокупная сумма вознаграждения, выплаченная РАО российским и иностранным правообладателям, в 2023 г. увеличилась к 2022 г. на 27% до 2,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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