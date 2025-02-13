РАО обновило ставки отчислений с бизнеса за музыку в общественных местах

РАО уполномочено государством на сбор, распределение и выплату вознаграждения медиакомпаниями, театрами, ресторанами, кинотеатрами в пользу авторов музыки при публичном исполнении и проигрывании их произведений. В сентябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет о деятельности общества писали, что в 2023 г. оно в совокупности собрало в интересах правообладателей 3,7 млрд руб., что на 16% больше, чем в 2022 г. (3,2 млрд руб.). Совокупная сумма вознаграждения, выплаченная РАО российским и иностранным правообладателям, в 2023 г. увеличилась к 2022 г. на 27% до 2,5 млрд руб.