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Гоша Рубчинский выпускает коллекцию под своей маркой впервые с 2018 года

Ведомости

Гоша Рубчинский выпустит новую коллекцию под своей маркой впервые с 2018 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Яндекс.Маркете» со ссылкой на команду дизайнера.

«Мы объявляем о начале новой главы для бренда “Гоша Рубчинский” – серии культурных событий и выпуске интро коллекции базовой униформы», – говорится в сообщении.

Интро коллекции доступно для покупки в премиальном разделе Ultima, сообщили в маркетплейсе.

Рубчинский – один из самых известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. Рубчинский развивал свой проект под крылом Comme des Garçons. На счету модельера есть также ряд коллабораций с крупными брендами, включая Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х.

В апреле 2018 г. Рубчинский объявил, что прекращает выпуск сезонных коллекций под маркой Gosha Rubchinskiy. Тогда он заявлял, что устал от сезонных коллекций, а его бренд ждут стратегические изменения. После этого в Москве был открыт первый специализированный магазин, посвященный скейтбордингу, под названием «Октябрь». Кроме того, Рубчинский работал над скейт-брендом «Рассвет» совместно со скейтбордистом и дизайнером Толей Титаевым.

Рубчинский в декабре 2023 г. стал новым главным дизайнером Yeezy. Тогда же дизайнер объявил о прекращении сотрудничества с брендом Comme des Garçons. 7 февраля этого года российский дизайнер объявил о прекращении сотрудничества с брендом одежды и обуви Yeezy американского рэпера Канье Уэста.

Уход модельера совпал с провокационными и радикальными заявлениями Уэста антисемитского и расистского характера. При этом неизвестно, являются ли действия Уэста причиной решения Рубчинского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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