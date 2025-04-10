Гоша Рубчинский выпускает коллекцию под своей маркой впервые с 2018 года
Гоша Рубчинский выпустит новую коллекцию под своей маркой впервые с 2018 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Яндекс.Маркете» со ссылкой на команду дизайнера.
«Мы объявляем о начале новой главы для бренда “Гоша Рубчинский” – серии культурных событий и выпуске интро коллекции базовой униформы», – говорится в сообщении.
Интро коллекции доступно для покупки в премиальном разделе Ultima, сообщили в маркетплейсе.
Рубчинский – один из самых известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. Рубчинский развивал свой проект под крылом Comme des Garçons. На счету модельера есть также ряд коллабораций с крупными брендами, включая Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х.
В апреле 2018 г. Рубчинский объявил, что прекращает выпуск сезонных коллекций под маркой Gosha Rubchinskiy. Тогда он заявлял, что устал от сезонных коллекций, а его бренд ждут стратегические изменения. После этого в Москве был открыт первый специализированный магазин, посвященный скейтбордингу, под названием «Октябрь». Кроме того, Рубчинский работал над скейт-брендом «Рассвет» совместно со скейтбордистом и дизайнером Толей Титаевым.
Уход модельера совпал с провокационными и радикальными заявлениями Уэста антисемитского и расистского характера. При этом неизвестно, являются ли действия Уэста причиной решения Рубчинского.