Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Взять богатства от природы

Взять богатства от природы

Понятие «экокурорт» весьма растяжимое не только в России, но и в мире, признает Татьяна Веллер, глава департамента гостиничного бизнеса JLL. Экоотель – это и гостиница, сертифицированная как зеленое здание организациями Green Key или BREEAM, и комплекс, находящийся в экологически чистом районе и предлагающий гостям, отравленным городом, своеобразный детокс. Последний может быть как очень дорогим – со спа-процедурами и комфортным размещением, так и представлять собой отдых на природе в палаточном городке. Постояльцу последнего выдается на неделю два мешка для мусора и берется весомый штраф, если он их не заполнит: управляющая компания в этом случае резонно полагает, что отходы он разбрасывал по заповедным местам. «Пока такая практика принята в основном за рубежом, – сожалеет Ольга Широкова, директор департамента и аналитики Knight Frank. – Я помню свой шок, когда обнаружила покрытые мусором берега Байкала».

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