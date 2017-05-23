Взять богатства от природы

Создание экооазисов в удаленных уголках России может стоить как минимум $1 млн на 1 га, по оценке Knight Frank
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Понятие «экокурорт» весьма растяжимое не только в России, но и в мире, признает Татьяна Веллер, глава департамента гостиничного бизнеса JLL. Экоотель – это и гостиница, сертифицированная как зеленое здание организациями Green Key или BREEAM, и комплекс, находящийся в экологически чистом районе и предлагающий гостям, отравленным городом, своеобразный детокс. Последний может быть как очень дорогим – со спа-процедурами и комфортным размещением, так и представлять собой отдых на природе в палаточном городке. Постояльцу последнего выдается на неделю два мешка для мусора и берется весомый штраф, если он их не заполнит: управляющая компания в этом случае резонно полагает, что отходы он разбрасывал по заповедным местам. «Пока такая практика принята в основном за рубежом, – сожалеет Ольга Широкова, директор департамента и аналитики Knight Frank. – Я помню свой шок, когда обнаружила покрытые мусором берега Байкала».