Итоги торгов на Мосбирже 4 ноября

Курс рубля значимо не изменился, а нефть продолжила снижение, указывает Смирнов. Среди причин удешевления Brent аналитик называет сигналы Тегерана и Вашингтона к дипломатическому решению конфликта и восстановление экспорта из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока к докризисным уровням. При этом на мировых площадках в среду снижение стоимости нефти вызвало рост оптимизма, говорит Смирнов. Индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг за октябрь в КНР, еврозоне и США вышли ниже ожиданий, но во всех случаях остались выше 50 пунктов, т. е. в области роста, добавляет он.