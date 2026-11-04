Итоги торгов на Мосбирже 4 ноября

Итоги торгов на Мосбирже 4 ноябряНа рынке акций было ожидаемо тихо, торговая активность минимальная
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 4 ноября, снизился на 0,19% до 2442,1 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 0,19% и составил 941,98 пункта.
Биржевые торги юанем в среду не проводились – курс валюты на Московской бирже по итогам торгов 3 ноября снизился на 4 коп. до 12,18 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,67 руб. (+0,7 руб.). Официальный курс евро составил 91,6 руб. (+1,14 руб.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 4,44% до $99/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,19% до $92,06/барр.
В среду на рынке акций было ожидаемо тихо, торговая активность и обороты сессии минимальные, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. В течение дня индекс Мосбиржи разнонаправленно курсировал на уровне 2430–2450 пунктов, отмечает он. Новостной фон был относительно спокойным вопреки опасениям части инвесторов, добавляет эксперт.
Курс рубля значимо не изменился, а нефть продолжила снижение, указывает Смирнов. Среди причин удешевления Brent аналитик называет сигналы Тегерана и Вашингтона к дипломатическому решению конфликта и восстановление экспорта из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока к докризисным уровням. При этом на мировых площадках в среду снижение стоимости нефти вызвало рост оптимизма, говорит Смирнов. Индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг за октябрь в КНР, еврозоне и США вышли ниже ожиданий, но во всех случаях остались выше 50 пунктов, т. е. в области роста, добавляет он.
Фокус внимания инвесторов концентрируется на предстоящих 10–11 ноября в Абу-Даби трехсторонних переговорах России, США и Украины, а также вероятных контактах Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС 18–19 ноября, указывает Смирнов. Кроме того, в четверг в Белом доме по приглашению первой леди США Мелании Трамп встретятся представители России и Украины, указывает он.
В четверг совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах, ЦБ опубликует резюме октябрьского заседания по ключевой ставке и комментарии к среднесрочному прогнозу. На этом фоне Смирнов ожидает сохранения движения индекса Мосбиржи в зоне 2400–2500 пунктов.
Также в четверг Минфин сообщит об объеме операций с валютой по бюджетному правилу до начала декабря, напоминает эксперт. Увеличение покупок способно усилить давление на рубль, но сдерживают ослабление нацвалюты высокая валютная выручка и высокие ставки, рассуждает он. Краткосрочно БКС сохранил прогноз по курсу валют: доллар – 80,5–82,5 руб., юань – 12,05–12,35 руб.