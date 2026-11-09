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Станислав Бедкин: «Языковой вопрос всегда был и остается политизированным»

Замруководителя Федерального агентства по делам национальностей – о сохранении языков и их добровольном изучении
Екатерина Дорофеева
Илья Лакстыгал
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

В России проживает свыше 190 народов, которые говорят более чем на 200 языках и диалектах. Количество носителей некоторых из них стремительно сокращается, но в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) уверены, что это следствие исключительно демографической ситуации. Интерес к сохранению и продвижению языков растет и в этом государство тесно сотрудничает с бизнесом, рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель руководителя ФАДНа Станислав Бедкин.

– Международное десятилетие языков коренных народов, объявленное Генассамблеей ООН, подходит к своему «экватору». Как мы знаем, на ФАДН России возложена координирующая роль по его проведению в нашей стране. Как бы вы оценили его результаты? Какие конкретные проекты, реализованные в рамках десятилетия, на ваш взгляд, имеют важное значение?

– С момента старта Международного десятилетия языков коренных народов в 2022 г. Россия удерживает лидерство в его проведении. Мы первые в мире создали национальный оргкомитет. Мы первые в мире подготовили план мероприятий в рамках международного десятилетия. И с момента его старта нами проведено более 5000 мероприятий.

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