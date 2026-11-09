Станислав Бедкин: «Языковой вопрос всегда был и остается политизированным»

«Языковой вопрос всегда был и остается политизированным»Замруководителя Федерального агентства по делам национальностей – о сохранении языков и их добровольном изучении
В России проживает свыше 190 народов, которые говорят более чем на 200 языках и диалектах. Количество носителей некоторых из них стремительно сокращается, но в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) уверены, что это следствие исключительно демографической ситуации. Интерес к сохранению и продвижению языков растет и в этом государство тесно сотрудничает с бизнесом, рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель руководителя ФАДНа Станислав Бедкин.
– С момента старта Международного десятилетия языков коренных народов в 2022 г. Россия удерживает лидерство в его проведении. Мы первые в мире создали национальный оргкомитет. Мы первые в мире подготовили план мероприятий в рамках международного десятилетия. И с момента его старта нами проведено более 5000 мероприятий.