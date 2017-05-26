От редакции
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: От редакции: История по-другому

История по-другому

Станет ли государственным праздником день Норильского восстания

В четверг, в годовщину открытия I Съезда народных депутатов СССР (25 мая 1989 г.), портал Inliberty запустил проект «Семь дат», предлагающий новый взгляд на историю России, где существуют «не только победы над внешними и внутренними врагами, расширение территории и преодоление смуты, но и опыт успеха в отстаивании индивидуальных прав и свобод». Среди дат – отмена крепостного права, публикация Манифеста 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка (начало парламентаризма в России), Норильское восстание 1953 г., демонстрация на Красной площади 1968 г., победа над путчем в августе 1991 г., указ о свободе торговли 1992 г. (начало рыночной экономики). Кроме рассказа о датах авторы проекта обещают поддержку образовательных и других инициатив, призванных превратить их в неформальные общественные праздники.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике