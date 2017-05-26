История по-другому

В четверг, в годовщину открытия I Съезда народных депутатов СССР (25 мая 1989 г.), портал Inliberty запустил проект «Семь дат», предлагающий новый взгляд на историю России, где существуют «не только победы над внешними и внутренними врагами, расширение территории и преодоление смуты, но и опыт успеха в отстаивании индивидуальных прав и свобод». Среди дат – отмена крепостного права, публикация Манифеста 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка (начало парламентаризма в России), Норильское восстание 1953 г., демонстрация на Красной площади 1968 г., победа над путчем в августе 1991 г., указ о свободе торговли 1992 г. (начало рыночной экономики). Кроме рассказа о датах авторы проекта обещают поддержку образовательных и других инициатив, призванных превратить их в неформальные общественные праздники.

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