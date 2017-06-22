Дети за деньги

Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: От редакции: Деньги и рождаемость

Низкая рождаемость снова беспокоит Кремль. В понедельник на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин отметил тревожные тенденции в демографической сфере и потребовал первоочередной поддержки рождаемости. Число детей, родившихся с января по апрель 2017 г., снизилось по сравнению с тем же периодом 2016 г. на 68 700 человек (на 11,3%). Путин предложил разработать комплекс мер, направленных на сбережение народа. На прямой линии он призывал «не жадничать» при стимулировании рождаемости.

Поддержка семей с детьми – дело государственной важности, но необходимо правильно расставить акценты, учесть современные демографические тенденции и практики планирования семьи. Ключевой мерой поддержки семей в прошедшие годы стал материнский капитал, выдаваемый семьям при рождении второго и последующего ребенка. Число рождений на одну женщину фертильного возраста выросло с 1,42 в 2007 г. до 1,77 в 2016-м. Маткапитал ускорил рождение вторых детей, но не изменил представления россиян об оптимальной семье – многодетность не стала частым явлением.

Путин предложил подумать о перспективах программы маткапитала, а также создании дополнительных мест в яслях и решении жилищных проблем молодых семей. Прежде депутаты и общественные деятели говорили о налоговых льготах для многодетных семей и дополнительных налогах с малодетных.