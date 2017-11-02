День разгула преступности
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Суеверия и массовая культура готовят нас к тому, что некоторые дни опаснее других. Например, принято считать несчастливым 13-е число месяца, пришедшееся на пятницу. Существуют ли в действительности такие роковые числа и стоит ли их опасаться?
Для ответа на этот вопрос можно проанализировать статистику краж – одного из самых распространенных преступлений – по дням месяцев. К счастью, в пятницу, 13-го, никаких аномалий мы не обнаружим. Но есть и плохие новости: если верить российской криминальной статистике, то в первый день месяца ваши шансы быть ограбленным примерно в 1,5 раза выше, чем в любой другой. Во всяком случае, именно 1-го числа правоохранители регистрируют гораздо больше преступлений, чем в любой другой день, и такая примечательная особенность характерна для всех месяцев в году. Можно подумать, что российские преступники либо верят в магию чисел, либо подчиняются некой мистической силе, заставляющей их усиленно воровать в начале каждого месяца. Значит ли это, что именно 1-го числа каждого месяца нужно быть предельно осторожным? И если это действительно так, то есть ли этому какое-то разумное объяснение?
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