Как хорошо заработать на футболе

Футбольная федерация может заработать на чемпионате мира в России больше, чем планировала

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Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) рассчитывает заработать на чемпионате мира по футболу в России $6,1 млрд, сообщила The New York Times со ссылкой на финансовые документы FIFA. Эта сумма на 10% выше прогноза, который давала ранее FIFA, и на 20% больше того, что FIFA заработала на ЧМ в Бразилии в 2014 г. ($5,1 млрд).

Это хорошая новость и для FIFA, и для России – это значит, что ЧМ-2018 будет успешным в финансовом отношении, а чемпионат мира – это дорогое во всех смыслах мероприятие, и его финансовая состоятельность важна как для организатора (FIFA), так и для страны-хозяйки (в данном случае – России).