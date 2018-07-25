Зачем «Роснефть» опять идет в суд
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«Это все наши деньги» – ставшая крылатой фраза, которую главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин произнес в 2012 г. перед завершением сделки по покупке ТНК-ВР. Так он ответил на вопрос, выплатит ли ТНК-ВР дивиденды своим миноритариям, добавив, что дивиденды – это средства, которые пойдут на снижение долга «Роснефти»: он после покупки ТНК-ВР в 2013 г. превысил $70 млрд.
С тех пор «Роснефть» бьется за каждую копейку, будь то в стенах правительства или в судах – особенно в судах. Такая тактика была у топ-менеджеров ТНК-ВР, многие из которых перешли в «Роснефть», говорил «Ведомостям» знакомый с ними источник. Самой громкой победой «Роснефти» стало взыскание в суде 100 млрд руб. с АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Эта сумма, по версии нефтяной компании (в разгар спора сумма превышала 260 млрд руб.), – ущерб, который понесла «Башнефть» в результате реорганизации.
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