Уроки школьной демократии
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Здоровая и естественная идея объединения граждан для отстаивания своих прав в штыки воспринимается властью – даже если речь идет об объединении школьников, которые борются за ограничение числа контрольных тремя в день.
Руководство петербургской гимназии № 622 пригрозило отчислением и жалобой в прокуратуру десятикласснику Леониду Шайдурову, который создал в школе неформальное объединение старшеклассников по образцу студенческих организаций в американских университетах. Как рассказал 16-летний Шайдуров СМИ, базовых требований у объединения три: не больше трех контрольных, проверочных и самостоятельных работ в день; смягчение требований к внешнему виду гимназистов (цвет волос, украшения); упразднение совета старост гимназии как чисто декоративного института. План-максимум – добиться отказа от ЕГЭ. По словам Шайдурова, к ноябрю в «Организацию «Ученик» со структурой профсоюза», как называется объединение, вступило более 170 школьников. Учителя идею Шайдурова создать свой, учительский, профсоюз не поддержали.
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