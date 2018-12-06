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Статья опубликована в № 4711 от 06.12.2018 под заголовком: Уроки школьной демократии

Уроки школьной демократии

Любое низовое несанкционированное объединение граждан воспринимается как подозрительное и враждебное — даже если речь об объединении школьников против трех контрольных в день
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Здоровая и естественная идея объединения граждан для отстаивания своих прав в штыки воспринимается властью – даже если речь идет об объединении школьников, которые борются за ограничение числа контрольных тремя в день.

Руководство петербургской гимназии № 622 пригрозило отчислением и жалобой в прокуратуру десятикласснику Леониду Шайдурову, который создал в школе неформальное объединение старшеклассников по образцу студенческих организаций в американских университетах. Как рассказал 16-летний Шайдуров СМИ, базовых требований у объединения три: не больше трех контрольных, проверочных и самостоятельных работ в день; смягчение требований к внешнему виду гимназистов (цвет волос, украшения); упразднение совета старост гимназии как чисто декоративного института. План-максимум – добиться отказа от ЕГЭ. По словам Шайдурова, к ноябрю в «Организацию «Ученик» со структурой профсоюза», как называется объединение, вступило более 170 школьников. Учителя идею Шайдурова создать свой, учительский, профсоюз не поддержали.

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