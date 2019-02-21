Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Самозанятые хорошо зашли
Досрочный экспериментальный успех
Минфин счел удачным эксперимент по налогообложению самозанятых в четырех регионах и планирует его с 2020 года распространить на всю Россию
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Эксперимент с налогообложением самозанятых едва начался, но его уже решено признать удачным. Министр финансов Антон Силуанов велел ввести налог на самозанятых по всей России с 2020 г., хотя в силу вступили не все нормы. Могут быть неприятные сюрпризы.
19 февраля Силуанов сообщил, что с начала года в четырех регионах, где идет эксперимент (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области), самозанятыми зарегистрировалось около 30 000 человек – в 15 раз больше, чем за полтора года предыдущей попытки, в которой участвовала вся Россия. На следующий день Силуанов поручил Минфину и Федеральной налоговой службе подготовиться к введению налога на самозанятых повсюду с 2020 г.
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