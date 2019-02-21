Досрочный экспериментальный успех

Минфин счел удачным эксперимент по налогообложению самозанятых в четырех регионах и планирует его с 2020 года распространить на всю Россию

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Эксперимент с налогообложением самозанятых едва начался, но его уже решено признать удачным. Министр финансов Антон Силуанов велел ввести налог на самозанятых по всей России с 2020 г., хотя в силу вступили не все нормы. Могут быть неприятные сюрпризы.

19 февраля Силуанов сообщил, что с начала года в четырех регионах, где идет эксперимент (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области), самозанятыми зарегистрировалось около 30 000 человек – в 15 раз больше, чем за полтора года предыдущей попытки, в которой участвовала вся Россия. На следующий день Силуанов поручил Минфину и Федеральной налоговой службе подготовиться к введению налога на самозанятых повсюду с 2020 г.