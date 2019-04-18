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Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Чем рискуют полицейские

Чем рискуют полицейские

Социолог Алексей Кнорре и политолог Владимир Кудрявцев о том, что говорит статистика об опасности полицейской службы

«Борьба с преступностью всегда сопряжена с риском для жизни. В текущем году при исполнении служебных обязанностей погибло 37 наших сотрудников и более 1300 получили ранения» – так осенью 2018 г. министр внутренних дел Владимир Колокольцев подчеркнул опасность работы полицейских в России. Из-за такой опасности службы во многих странах есть понимание, что денежное довольствие полицейских должно быть выше средней заработной платы по стране. Повышенная опасность для жизни и здоровья также компенсируется ранним выходом на пенсию и специальными льготами.

Мы уже рассказывали, что средний доход российского полицейского сегодня не отличается от среднего дохода в стране. Означает ли это, что общество недооценивает опасность работы полицейских? Известный американский криминолог Маркус Фельсон, говоря о том, что общественное восприятие работы полицейских крайне далеко от реальности, цитирует фольклор американских полицейских: «Работа полицейского – это многочасовая скука, изредка прерывающаяся несколькими мгновениями неподдельного ужаса». Действительно, подавляющую часть работы полицейского в любой стране составляют не захватывающие погони, перестрелки с бандитами или расследование леденящих душу убийств. Их работа – это, во-первых, реагирование на вызовы, которые оказываются мелкими бытовыми конфликтами (шумные соседи, громкая музыка, пьяные компании, лающие собаки), во-вторых, бумажная работа: бесконечные рапорты и другие документы. Наше исследование обращений в российскую полицию показывает, что Россия здесь вовсе не исключение: 22% обращений связано с бытовыми происшествиями. Если полицейская рутина и может кого-нибудь убить, то разве что скукой и монотонностью.

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