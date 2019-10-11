От редакции
Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: Развилка Зеленского

Развилка Зеленского

От исхода дела о национализации Приватбанка зависит, будут ли Зеленского считать независимым политиком или ставленником олигарха

Медовый месяц президента Украины Владимира Зеленского во взаимоотношениях с обществом и отдельными государственными институтами завершается. Уже в ближайшее время ему придется принимать трудные внешне- и внутриполитические решения, качество которых покажет, является ли он самостоятельным политиком.

В четверг Зеленский провел в Киеве пресс-марафон, стилистика которого – разговор на равных, острые и непредсказуемые вопросы журналистов и не всегда уверенные ответы президента – разительно отличалась от пресс-конференций лидеров других стран бывшего СССР. Пресс-марафон также показал накопившиеся у общества вопросы и претензии к новой власти, вызванные большими предвыборными надеждами.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике