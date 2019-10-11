Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: Развилка Зеленского
Развилка Зеленского
От исхода дела о национализации Приватбанка зависит, будут ли Зеленского считать независимым политиком или ставленником олигарха
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Медовый месяц президента Украины Владимира Зеленского во взаимоотношениях с обществом и отдельными государственными институтами завершается. Уже в ближайшее время ему придется принимать трудные внешне- и внутриполитические решения, качество которых покажет, является ли он самостоятельным политиком.
В четверг Зеленский провел в Киеве пресс-марафон, стилистика которого – разговор на равных, острые и непредсказуемые вопросы журналистов и не всегда уверенные ответы президента – разительно отличалась от пресс-конференций лидеров других стран бывшего СССР. Пресс-марафон также показал накопившиеся у общества вопросы и претензии к новой власти, вызванные большими предвыборными надеждами.
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