Как Opel вернулся в Россию

Четыре года автомобили марки Opel официально не продавались в России. Марка покинула рынок из-за реформирования бизнеса ее прежнего владельца – американского автоконцерна General Motors (GM), в 2015 г. тот решил свернуть в стране продажи массовых моделей. После покупки Opel французской группой PSA в 2017 г. в России заговорили о возможности возвращения марки. Что, собственно, и произошло: в начале 2019 г. группа PSA объявила о планах вернуть марку в Россию, а в декабре дилеры начали принимать заказы на первые автомобили.