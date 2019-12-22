Как Opel вернулся в Россию
Четыре года автомобили марки Opel официально не продавались в России. Марка покинула рынок из-за реформирования бизнеса ее прежнего владельца – американского автоконцерна General Motors (GM), в 2015 г. тот решил свернуть в стране продажи массовых моделей. После покупки Opel французской группой PSA в 2017 г. в России заговорили о возможности возвращения марки. Что, собственно, и произошло: в начале 2019 г. группа PSA объявила о планах вернуть марку в Россию, а в декабре дилеры начали принимать заказы на первые автомобили.
Французы хоть и назвали возвращение Opel на российский рынок грандиозным событием, но не стали делать из этого помпезного шоу и устраивать аттракцион неслыханной щедрости со скидками для первых покупателей. Да и цены не произвели эффекта взорвавшейся бомбы – они оказались на уровне конкурентов. Собираемый в Германии кроссовер Opel Grandland X предлагается за 1,8–2,2 млн руб., а пассажирский микроавтобус Opel Zafira Life, уже выпускаемый на калужском заводе «ПСМА рус», – за 2,55–3 млн руб.