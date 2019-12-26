Что под елочкой у героев публикаций «Ведомостей»
В новогоднюю ночь все, даже взрослые и серьезные люди, ждут подарков. Мы, как всегда, подсказываем Деду Морозу, что порадовало бы героев наших публикаций.
Президента Владимира Путина – золотая клюшка лучшего бомбардира. Президент не устает поражать своей результативностью в НХЛ (Ночная хоккейная лига). А для Михаила Прохорова мы просим у Деда Мороза баскетбольный мяч: ведь свою команду Brooklyn Nets он продал. Для Павла Колобкова – значок участника Игр доброй воли. Власти, похоже, если что-то и хотят исправить в ситуации с допингом – то базу данных. Так что как бы не пришлось устраивать альтернативные Игры.
Антон Силуанов был бы рад вертолету: будет он летать над страной и разбрасывать деньги – традиционным способом потратить предусмотренное бюджетом пока не получается. Эльвира Набиуллина – конструктору: собрала бы она удобный и красивый дом и перевезла бы в него всех сотрудников ЦБ. А для Анны Поповой мы просим кукольный домик – но с тремя ванными. Тогда глава Роспотребнадзора сможет мыть яйца по своим СанПиНам.
Для Дмитрия Рогозина – сборник писателей-фантастов: в нем он найдет еще много ярких идей кроме космического лифта на Луну. Лифт – не космический, а обычный – пригодился бы Игорю Шувалову: его ВЭБ пока не создал свой лифтовой холдинг. Подойдет и красно-синяя форма: госкорпорация получила 75% акций ПФК ЦСКА. Последнему подарку обрадовался бы и Евгений Гинер – он будет напоминать ему о временах, когда он был единственным владельцем клуба. А Михаилу Задорнову пригодился бы миелофон – тогда он смог бы прочесть мысли Гинера и узнать, является ли тот владельцем страховщика «Капитал лайф» или притворяется.
Сергей Шойгу был бы рад модели «Адмирала Кузнецова»: настоящий авианосец после пожара долго не сможет выходить в море. Алексей Миллер – модели трубоукладочного корабля. Швейцарцы из-за санкций не достроили последний участок «Северного потока», а ОСК на строительство укладчика надо 3–4 года. Владимиру Зеленскому нужен гальюн – на возвращенных после ареста в Керченском проливе украинских кораблях, по словам командующего ВМС этой страны, их не осталось.
Герману Грефу пригодилась бы «Яндекс.Станция». Она напоминала бы ему о несостоявшемся партнерстве с «Яндексом» и стимулировала бы создать своего голосового помощника. Виталию Савельеву – несгораемая бонусная карта «Аэрофлота», желательно с пропуском в бизнес-залы. Или котенка, но не очень крупного, чтобы весил не больше 8 кг. От котиков добреют – глядишь, «Аэрофлот» будет по-другому вести себя в нештатных ситуациях. Президенту «Транснефти» Николаю Токареву – колбу нефти, но без всяких примесей, особенно хлорных.
Майклу Калви – ключ от электронного браслета, который он носит, пока остается под домашним арестом. Давиду Якобашвили, Сергею Петрову и другим бизнесменам, покинувшим Россию из-за уголовного преследования, билет на рейс до Москвы, когда их дела будут закрыты.
Сергею Собянину – киянку. Пригодится и бордюры ровнять, и с митингующими разбираться – мы же не в Зимбабве! Молоток пригодился бы и Александру Мамуту, только судейский. Тогда никто не мог бы помешать совладельцу «Рамблера» забирать то, что он счел своим. Тимати и Гуфу – по бургеру. Михаилу Гуцериеву – годовую подписку на российский Forbes. Аркадию Ротенбергу пригодилось бы снотворное – не звонил бы Путину по ночам.
И конечно, всем читателям «Ведомостей» желаем найти под елкой нашу газету.