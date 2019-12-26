Что под елочкой у героев публикаций «Ведомостей»

Для Дмитрия Рогозина – сборник писателей-фантастов: в нем он найдет еще много ярких идей кроме космического лифта на Луну. Лифт – не космический, а обычный – пригодился бы Игорю Шувалову: его ВЭБ пока не создал свой лифтовой холдинг. Подойдет и красно-синяя форма: госкорпорация получила 75% акций ПФК ЦСКА. Последнему подарку обрадовался бы и Евгений Гинер – он будет напоминать ему о временах, когда он был единственным владельцем клуба. А Михаилу Задорнову пригодился бы миелофон – тогда он смог бы прочесть мысли Гинера и узнать, является ли тот владельцем страховщика «Капитал лайф» или притворяется.